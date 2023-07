Viacero prípadov ochorenia sa vyskytlo v Španielsku, informuje portál Daily Star. Okrem prenosu kliešťom je možné nakaziť sa aj infikovanou krvou či tkanivami kravy, ovce, či kozy po ich usmrtení.

Ilustračná foto Zdroj: Shutterstock

K najčastejším príznakom ochorenia patria závraty, bolesti chrbta, svalov, krku, vysoké teploty, pálenie očí a citlivosť na svetlo. Môže sa vyskytnúť krvácanie z nosu alebo iných častí tela.

Vysoká pravdepodobnosť úmrtia

Zlou správou je, že proti ochoreniu neexistuje žiadna vakcína a po infikovaní umiera do 10 až 40 percent pacientov do dvoch týždňov.

Ilustračná foto Zdroj: Shutterstock

Vírus prenášajú najmä kliešte z rodu Hyalomma, ktoré sa na našom kontinente prirodzene nevyskytujú, no do Španielska pricestovali s migrujúcimi vtákmi. Epidemiológovia sa obávajú, že choroba sa môže rozšíriť aj do iných krajín EÚ, v minulosti už bolo zaznamenané v Turecku, Bulharsku a v Spojenom kráľovstve.

Zdravotníci zároveň upokojujú dovolenkárov, že riziko nákazy je veľmi nízke. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vývoj situácie starostlivo sleduje.