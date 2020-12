Poľsko

Očkovanie na nový koronavírus by sa v Poľsku malo začať predbežne vo februári budúceho roka, s tým, že bude bezplatné a dobrovoľné. Oznámil to v stredu poľský premiér Mateusz Morawiecki.

"Očkovanie prebehne zadarmo, dobrovoľne a v dvoch dávkach," priblížil Morawiecki. Vakcína bude najprv podaná zdravotníckemu personálu, následne starším ľuďom od 65 rokov, ako aj pacientom v ošetrovateľských zariadeniach. Ako ďalšie skupiny v poradí budú zaočkovaní vojaci, policajti a hasiči.

Očkovanie bude prebiehať v ordináciách všeobecných lekárov, na mobilných očkovacích staniciach, ako aj v nemocniciach, ktoré boli zriadené špeciálne pre pacientov s ochorením COVID-19.

Predseda vlády uviedol, že Poľsko, ktoré má 38 miliónov obyvateľov, si už u výrobcov objednalo 45 miliónov dávok vakcín. Poľská vláda plánuje v decembri spustiť informačnú kampaň, ktorej cieľom je zvýšiť ochotu občanov dať sa zaočkovať voči koronavírusu SARS-CoV-2.

Náklady na vakcinačný program odhadol Morawiecki na zhruba päť až desať miliárd zlotých.

Poľsko v stredu presiahlo hranicu jedného milióna nakazených koronavírusom, ako vyplýva z aktuálnych údajov ministerstva zdravotníctva. Pribudlo 13.800 nových prípadov nákazy a viac než 600 úmrtí. Od začiatku pandémie už podľahlo koronavírusovému ochoreniu viac ako 18.200 ľudí. Aktívnych prípadov je tam momentálne vyše 370.000.

Rusko

Ruský prezident Vladimir Putin vydal pokyn na začatie "rozsiahleho očkovania" proti chorobe COVID-19 spôsobovanej koronavírusom SARS-CoV-2. Ako prví by mali byť zaočkovaní lekári a učitelia.

Putin uviedol, že Rusko vyrobilo už takmer dva milióny dávok svojej vakcíny Sputnik V. Dodal, že práve výroba takéhoto objemu vakcín "nám dáva príležitosť začať, ak nie hromadné, potom aspoň rozsiahle očkovanie".

V stredu počas rokovania s podpredsedníčkou vlády Taťjanou Golikovovou, ktoré sa uskutočnilo v režime videokonferencie, Putin žiadal o ukončenie príprav na očkovanie tak, aby koncom budúceho týždňa mohli byť ako prví zaočkovaní učitelia a lekári.

Golikovová uviedla, že v Rusku by sa v decembri mohlo začať "s rozsiahlym očkovaním", pričom okruh osôb, ktoré by dostali vakcínu prioritne by mohol byť širší, takže by doňho nepatrili len lekári a učitelia. Zopakovala, že očkovanie bude dobrovoľné a bezplatné.

V Rusku sa v súčasnosti pripravujú na masovú distribúciu dve vakcíny proti koronavírusu nového typu - Sputnik V a EpiVacCorona. Ďalšia vakcína sa pripravuje na tretiu fázu klinických skúšok.

Ruské ministerstvo zdravotníctva dňa 27. novembra informovala, že začiatok masového očkovania proti koronavírusu SARS-CoV-2 v Rusku je naplánovaný na január až február a očkovanie rizikových skupín od decembra.

