V Česku bude nosenie rúšok od stredy povinné aj v autách. Vzťahovať sa nebude na vodičov, ktorí budú vo vozidle sami alebo s rodinnými príslušníkmi. Po novom bude nosenie rúšok povinné aj na verejne dostupných miestach na zastavanom území mesta či obce pri vzdialenosti menšej ako dva metre od cudzích ľudí. V domovoch pre seniorov by sa mali vyčleniť priestory a potrebný personál pre ľudí infikovaných novým koronavírusom. Či tieto opatrenia pomôžu, alebo bude nevyhnutný lockdown, sa uvidí až o dva týždne.

Naopak, k úplnému uzatvoreniu krajiny došlo od polnoci v Írsku.Celé územie je zaradené podľa tamojšieho koronavírusového semaforu do najvyššej, piatej kategórie. Tieto opatrenia budú platiť do 1. decembra.Školy na základe najvyššieho stupňa opatrení zostanú otvorené. Povolené bude aj pokračovanie v stavebných prácach. Ľudia budú môcť vykonávať športové aktivity iba do piatich kilometrov od svojich bydliska.

Svadieb sa do konca roka bude môcť zúčastniť maximálne 25 hostí. Zákazníci pohostinstiev si budú môcť zobrať jedlo a nápoje iba zo sebou. Zatvorená tiež bude väčšina maloobchodných predajní a kaderníctva. Premiér Michael Martin povedal, že najnovšie obmedzenia v Írsku sú "pravdepodobne najprísnejším režimom v Európe.

Konkurovať mu však bude Wales, ktorý od piatku takisto zavedie úplný dvojtýždňový lockdown. Obyvatelia budú môcť opúšťať svoje domovy len v nevyhnutných prípadoch. Zavreté zostanú pohostinstvá, reštaurácie a väčšina obchodov a prevádzok. Zakázané budú i zhromaždenia ľudí, ktorí nežijú v jednej domácnosti, a to vonku aj v interiéri.

Väčšina prevádzok v Írsku a Walese je zavretých. Zdroj: Niall Carson - PA Images

Druhému lockdownu sa stoj čo stoj snažia zabrániť Rakúšania. Vláda v pondelok oznámila nové opatrenia v súvislosti s pandémiou, ktoré vstúpia do platnosti od piatkovej polnoci. Počet návštevníkov na podujatiach na otvorenom priestranstve bude obmedzený na 1500 ľudí. Vo vnútorných priestoroch to bude len 1000 osôb. Všetky osoby na kultúrnych podujatiach budú musieť mať vopred pridelené miesto na sedenie.

Belgicko sa nateraz uspokojilo len so zatvorením reštaurácií a barov, v krajine však platí zákaz nočného vychádzania. Tieto nariadenia budú platiť mesiac.