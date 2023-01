Eurokomisia urobila RÁZNY KROK: Slovensko čelí ŽALOBE pre staré skládky odpadu!

Európska komisia (EK) zažalovala Slovensko na Súdnom dvore Európskej únie za to, že nerekultivovalo a neuzavrelo niekoľko starých skládok. Je to v rozpore s požiadavkami smernice EÚ o skládkach odpadov z roku 1999, informuje spravodajca TASR v Bruseli. Má sa to týkať 21 skládok.