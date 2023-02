Zelenskyj napísal tvít po tom, čo sa veľvyslanci Európskej únie v piatok dohodli na uvalení desiateho balíka sankcií na Rusko, ktorý ho má potrestať za inváziu na Ukrajinu.



Ukrajinský prezident v tvíte uviedol: "Desiaty balík sankcií EÚ je zameraný na ruský vojenský priemysel, na propagandu a finančný systém. Tlak na ruského agresora sa musí zvyšovať: očakávame rázne kroky proti Rosatomu a ruskému jadrovému priemyslu, viac tlaku na armádu a bankovníctvo."



The 10th 🇪🇺 sanctions package targets russian military industry, propaganda & financial system. The pressure on russian aggressor must increase: we expect decisive steps against Rosatom & russian nuclear industry, more pressure on military & banking. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2023

Ako uviedli tlačové agentúry AFP a DPA, krajiny Európskej únie sa v piatok dohodli na uvalení nových sankcií na Rusko. V poradí už desiaty balík sankcií voči Moskve obsahujúci aj obmedzenia v oblasti obchodu zavádzajú pri príležitosti prvého výročia ruskej invázie na Ukrajinu. O dohode veľvyslancov členských krajín EÚ informovalo v piatok neskoro večer švédske predsedníctvo v Rade Európskej únie.



Desiaty balík podľa vyhlásenia Štokholmu obsahuje "cielené obmedzenia voči jednotlivcom a subjektom, ktoré podporujú vojnu (na Ukrajine), šíria propagandu alebo doručujú drony, ktoré Rusko následne používa vo vojne" na Ukrajine.



Stanica CNN spresnila, že nové sankcie zahŕňajú aj obmedzenia vývozu tovarov s tzv. dvojakým využitím. Konkrétne sa týkajú napríklad vývozu približne 50 elektronických súčiastok, ktoré sa môžu použiť v zbraňových sytémoch, dronoch, raketách či vrtuľníkoch.



Uplatňovanie už existujúcich sankcií má byť rozšírené tak, aby zabránilo spoločnostiam mimo EÚ v dodávaní tovaru s vojenským využitím, ako napríklad dronov, do Ruska. Spoločnosti, ktoré by takéto dodávky realizovali, by v budúcnosti mohli stratiť prístup na vnútorný trh EÚ.



Nové sankcie vstupujú do platnosti práve v sobotu - po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Rovnako ako pri predošlých balíkoch k nim má byť pripojený zoznam osôb, ktoré budú mať zakázaný vstup do EÚ a zmrazené aktíva. Na zozname má byť podľa AFP citujúcej nemenovaného diplomata celkovo 120 osôb a inštitúcií a tri ruské banky. Medzi sankcionovanými jednotlivcami pritom majú byť vojenskí velitelia, politici, ako aj osoby zodpovedné za šírenie propagandy, či ľudia zodpovední za deportácie ukrajinských detí do Ruska.



Švédske predsedníctvo uviedlo, že nový balík obsahuje "najprísnejšie a najrozsiahlejšie sankcie, aké kedy boli zavedené s cieľom pomôcť Ukrajine zvíťaziť vo vojne".



EÚ informovala, že nové kolo sankcií má Rusku sťažiť financovanie vojny a zároveň ho pripraviť o technické vybavenie a náhradné diely do zbraní používaných na Ukrajine. Cieľom balíka bolo je aj odrezanie bánk vrátane Alfa-Bank a Tinkoff od medzinárodného platobného systému SWIFT. Sankcie majú mať na ruský export dosah v hodnote viac ako desať miliárd eur.

