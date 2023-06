"Ak sa napätie nepodarí zmierniť, bude to mať negatívne dôsledky," uviedla EÚ vo svojom sobotňajšom vyhlásení.

EÚ vyzvala na urýchlené obnovenie pokoja v severnej časti Kosova, kde koncom mája srbskí militanti počas protestov v dedine Zvecan zaútočili na mierové jednotky NATO zápalnými fľašami a kameňmi. Zranenia utrpelo 30 talianskych a maďarských vojakov, pričom zranených bolo aj viac ako 50 Srbov.

Etnickí Albánci držia národné zástavy počas protestu v južnej, albánskej časti Mitrovice na severe Kosova 1. júna 2023. Zdroj: Dejan Simicevic

Ako presne by mohli vyzerať hroziace "rozhodné opatrenia", Brusel nevysvetlil. Bolo by možné napríklad znížiť finančnú podporu, ktorú obe krajiny dostávajú ako kandidáti na vstup do EÚ. Mohla by sa tiež obmedziť spolupráca, analyzuje DPA.

Muž kráča okolo konvoja vozidiel mierovej misie KFOR zaparkovaných na ulici v meste Zvečan na severe Kosova 1. júna 2023. Zdroj: Bojan Slavkovic

"Násilnostiam sa dalo predísť a v budúcnosti sa im treba vyhnúť," uvádza sa vo vyhlásení, ktoré v mene EÚ zverejnil vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell v súvislosti s nepokojmi.

EÚ zároveň vyzvala Srbsko a Kosovo, aby prijali okamžité a bezpodmienečné opatrenia na deeskaláciu situácie, "prestali používať rozdeľujúcu rétoriku a zdržali sa akýchkoľvek ďalších nekoordinovaných krokov".

Nedávne protesty vzplanuli po zvolení nových starostov v severnom Kosove - politikov albánskeho pôvodu, ktorí zvíťazili v doplňujúcich voľbách. Kosovskí etnickí Srbi toto hlasovanie na príkaz vlády v Belehrade zväčša bojkotovali.

Vojaci KFOR hliadkujú pred budovou radnice po pondelňajších zrážkach polície s kosovskými Srbmi počas protestu v obci Zvečan na severe Kosova 31. mája 2023. Severoatlantická aliancia v utorok oznámila, že po násilnostiach na severe Kosova, pri ktorých bolo zranených 30 vojakov mierových síl pod vedením NATO, vysiela do Kosova posily. Zdroj: Bojan Slavkovic

EÚ teraz konkrétne vyzýva kosovské orgány, aby pozastavili policajné operácie v blízkosti obecných budov na severe a aby čo najskôr zorganizovali nové voľby v štyroch obciach.

Recipročne sa očakáva, že Srbi žijúci v týchto obciach sa na nových voľbách už zúčastnia. EÚ okrem toho požaduje, aby sa okamžite a bez predbežných podmienok pokročilo v práci na vytvorení združenia obcí so srbskou väčšinou.

Kosovo, ktoré dnes obývajú takmer výlučne etnickí Albánci, vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008. Belehrad však tento krok stále neuznáva a požaduje návrat svojej bývalej provincie.