Rozšírenie Európskej únie o deväť nových krajín vrátane Ukrajiny by aktuálnych členov stálo 256 miliárd eur. Vyplýva to z internej kalkulácie, informuje TASR podľa správy denníka The Guardian.

Náklady na rozširovanie Únie zverejnili pred plánovaným stretnutím 51 európskych politických lídrov, ktoré sa začne v piatok v španielskej Granade. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v septembri vyhlásila, že EÚ sa musí okamžite pripraviť na radikálne zmeny potrebné na to, aby sa Ukrajina a ostatné kandidátske krajiny mohli stať členmi EÚ.

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová prednáša záverečný prejav o stave Európskej únie pred budúcoročnými voľbami do Európskeho parlamentu (EP) na plenárnom zasadnutí EP 13. septembra 2023 v Štrasburgu. Zdroj: Jean-Francois Badias

"Všetky členské krajiny budú musieť do európskeho rozpočtu odvádzať viac, zároveň však z neho získajú menej. Mnoho členských štátov, ktoré sú teraz v konečnom súčte príjemcami prostriedkov, by sa stali prispievateľmi," uvádza dokument vypracovaný sekretariátom Európskej rady, ktorý sa podarilo získať denníku Financial Times.

Rozširovanie EÚ je jednou z najpálčivejších tém piatkového stretnutia, na programe sú však aj témy ako rozpočet, počet kresiel v Európskom parlamente, poľnohospodárstvo či jednohlasné schvaľovanie niektorých rozhodnutí.

Zároveň prebieha diskusia o tom, či by malo byť zachované "dvojrýchlostné" alebo čiastočné členstvo, alebo či by sa k členstvu malo pristupovať spôsobom "všetko alebo nič".

Vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell v pondelok počas stretnutia ministrov zahraničných vecí krajín EÚ v Kyjeve na margo návrhov zástancov čiastočného členstva reagoval slovami: "Členstvo je členstvo, bodka."

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová prednáša záverečný prejav o stave Európskej únie pred budúcoročnými voľbami do Európskeho parlamentu (EP) na plenárnom zasadnutí EP 13. septembra 2023 v Štrasburgu. Zdroj: Jean-Francois Badias

Dokument, ktorý získal denník Financial Times, uvádza zmeny, ktoré by nastali, ak by sa členmi EÚ stalo všetkých deväť kandidátskych krajín. Podľa odhadov by sa rozpočet zvýšil o 21 percent na hodnotu 1,47 bilióna eur. Táto zmena by znamenala výrazné zvýšenie príspevkov pre Nemecko, Francúzsko a Holandsko.

Zmenila by sa aj výška príspevkov z rozpočtu plynúcich na poľnohospodárstvo či rozvoj infraštruktúry. Podľa aktuálne platných pravidiel by Cyprus, Česko, Estónsko, Litva, Malta a Slovinsko stratili nárok na príspevky z kohézneho fondu EÚ.