Hunter Biden (53) nie je nadarmo prezývaný čiernou ovcou rodiny amerického prezidenta. Už počas predvolebnej kampane sa prevalili škandály z jeho života. Hunter Biden bol drogovo závislým, holdoval alkoholu a sexuálnym orgiám s prostitútkami. Fotografie a videá z divokých večierkov plných sexu a zvráteností napokon unikli z jeho laptopu a hoci sa prezident snažil svojho syna obhájiť, škandály okolo neho neutíchajú.

Hunter Biden Zdroj: Profimedia

Exkluzívne pre Daily Mail teraz prehovorila Hunterova najlepšia priateľka a exmilenka – striptérka Allie Kennedy, ktorá figurovala aj na uniknutých nahých záberoch s Hunerom. Dvojica si podľa jej slov mala vymieňať pikantné správy plné oplzlostí, ktoré sprevádzali aj erotické fotografie ako z pornofilmu. Hunter jej bežne posielal fotografie svojho nahého tela či penisu. Samotná Allie však tvrdí, že s Hunterom mali sex len jedenkrát. Zverejnené fotografie však naznačujú niečo celkom iné. No okrem sexuálnych fantázií si Hunter pred Allie vylial aj svoju dušu.

Denne bol na šrot

Podľa jej slov mohli totiž za jeho drogovú závislosť aj úlety s prostitútkami a nedostatok lásky zo strany otca. „Nevedela som, že je závislý, až po mesiaci nášho priateľstva som si uvedomila, že niečo nie je v poriadku." V noci, keď si to uvedomila, si zdrogovaný prezidentov syn pokazil svoje umelé opálenie a na druhý deň zaplatil znova 500 dolárov za ďalšie. „Je to taký ,bitý' chlapec z rodiny. Nemyslím si, že ten muž bol niekedy rodičmi náležite milovaný. Vždy sa cítil až druhý, po jeho zosnulom bratovi,” uviedla v rozhovore.

Zdroj: Bruce Bennett

Okrem sexuálnych orgií si však dvojica do roku 2019 užívala aj romantické chvíle. Hunter na Allie rozhodne nešetril a za ich večere v steakhousoch mínal nemalé peniaze a dokonca jej aj posielal peniaze. Záznamy na Hunterovom notebooku ukazujú 13 platieb Kennedyovej v celkovej výške 18 600 dolárov od januára 2018 do januára 2019, ako aj letenky prvej triedy z Los Angeles do New Yorku. Allie dokonca prehovorila aj o Hunterových pochybných obchodoch, ktoré vyvolali vlnu škandálov, hoc s ňou o obchodoch v zámorí údajne nikdy nehovoril. „Myslím, že so súhlasom svojho otca by urobil čokoľvek. Myslím si, že bol taký hlúpy, že sa dal zatiahnuť do obchodu s Ruskom, Čínou a Ukrajinou. Chcel len súhlas a lásku svojho otca,” uviedla v rozhovore.

V textoch a zaznamenaných telefonických rozhovoroch na Hunterovom notebooku sa Allie odvoláva aj na nákup a užívanie cracku. Uviedla, že Hunter bol „posadnutý" touto drogou, dokonca tvrdiac, že ​​vďaka jej čistote je „zdravý“. "Hovoril o tom, že crack bol najväčšou drogou, čistejšou ako kokaín. Povedal, že to nie je droga pre chudobných,” dodala v rozhovore.

