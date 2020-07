Bývalá priateľka zosnulého amerického finančníka Jeffreyho Epsteina Ghislaine Maxwellová, ktorá je obvinená z napomáhania svojmu expriateľovi v sexuálnom zneužívaní maloletých dievčat, sa vyhlásila za nevinnú. Povedala to v utorok počas prvého súdneho vypočutia v New Yorku, informuje agentúra AP.

Maxwellová sa súdneho pojednávania nezúčastnila osobne, ale prostredníctvom videoprenosu. Polícia ju zatkla 2. júla v jej dome v štáte New Hampshire. Newyorská sudkyňa Alison Nathanová zamietla v utorok žiadosť o Maxwellovej prepustenie na kauciu, ktorú predložili jej právni zástupcovia. Až do súdneho procesu, ktorého konanie stanovili na júl 2021, tak Maxwellová ostane vo väzbe. Sudkyňa uviedla, že žiadosť o prepustenie na kauciu do domáceho väzenia zamietla pre riziko, že by sa Maxwellová mohla po prepustení pokúsiť o útek z krajiny.

Jej útek označovala za pravdepodobný aj prokuratúra, ktorá voči prepusteniu na kauciu namietala. "Obžalovaná má na únik nielen motív, ale aj prostriedky, ako tak urobiť rýchlo a efektívne,"vyjadrila sa prokuratúra ešte pred rozhodnutím sudkyne, pričom odkazovala na Maxwellovej majetok, hotovosť aj tri cestovné pasy, informovala agentúra AFP.

Ghislaine Maxwell na súde. Zdroj: Profimedia

Právnici Maxwellovej tvrdia, že ich klientka s Epsteinom nebola v kontakte viac ako desaťročie a poukazujú tiež na to, že nebola nikdy obvinená zo žiadneho trestného činu. Finančník Epstein sa v auguste 2019 podľa oficiálnej verzie obesil vo svojej cele; objavili sa však aj špekulácie, že mohol byť zavraždený.

Podľa textu obžaloby podanej na súde v New Yorku je Maxwellová obvinená z obchodovania s ľuďmi vrátania navádzania mladistvých na nelegálne sexuálne aktivity a tiež z krivej prísahy. Maxwellová všetky obvinenia odmieta. Po preukázaní viny jej hrozí až 35-ročné väzenie, informuje AFP.