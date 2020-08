Správu na Twitteri pritom sám písal z dovolenky v Chorvátsku, informoval portál Novinky.cz.

"Pláž Zrče na chorvátskom ostrove Pag je vyhlásené miesto pre tanečné mega párty s veľkými masami ľudí z rôznych krajín Európy. Áno, už tam boli v júli aj Česi, a áno, už z toho máme nakazených v rôznych častiach ČR," napísal v tweete slovenský epidemiológ Maďar, ktorý má na českom ministerstve zdravotníctva na starosti koordináciu epidemiologického tímu.

"Flámovať je očividne nevyhnutné aj v čase pandémie, bez ohľadu na zdravý rozum," dodal v kritike napísanej z Chorvátska. Tento fakt vyvolal ostré reakcie niektorých ľudí, ktorí mu v komentároch pod príspevkom vyčítali pokrytectvo. On však výčitky odmietol s vysvetlením, že dovolenka v Chorvátsku môže byť z epidemiologického hľadiska aj ideálna - podľa neho "nejde o miesto, ale o spôsob".

"To zdôrazňujeme celý čas. Vlastným autom do súkromného apartmánu bez cudzích kontaktov je to dokonca oveľa bezpečnejšie než na hromadnej akcii u nás v ČR,"dodal neskôr k svojmu pôvodnému tweetu.

Podľa chorvátskych médií túto letnú sezónu zíva inokedy hojne navštevovaná oblasť Zrče na ostrove Pag neobvyklou prázdnotou a v kluboch dodržiavajú prísne bezpečnostné opatrenia, uviedli Novinky.cz. Miestni obyvatelia uvádzajú, že v posledných mesiacoch sa na ostrove koronavírusom nenakazila žiadna osoba, ako napísal chorvátsky denník Večernij list.

Maďar pre Seznam zprávy pripustil, že hygienici v Česku momentálne evidujú šesť ľudí, ktorých stopy nákazy vedú na Zrče na ostrove Pag. Nie je však isté, že sa všetci infikovali tam. České ministerstvo zahraničných vecí pokladá Chorvátsko za epidemiologicky bezpečnú krajinu a je v zelenej kategórii.