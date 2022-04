Joseph Aloisius Ratzinger sa narodil na Bielu sobotu 16. apríla 1927 v bavorskom mestečku Marktl am Inn ako tretie dieťa do hlboko veriacej rodiny policajta. Roky nacistickej vlády v Nemecku strávil v obci Hufschlag pri bavorskom meste Traunstein. V roku 1943 sa stal členom jednotky protivzdušnej obrany a bol prevelený do Mníchova. O rok neskôr ho vyslali na rakúsko-maďarské hranice, kde sa podieľal na budovaní protitankových zátarás. V máji 1945 Ratzinger dezertoval z nemeckej armády a vrátil sa do Traunsteinu, kde ho americkí vojaci na niekoľko týždňov zajali. Po prepustení na slobodu sa vrátil do seminára.

V rokoch 1946 až 1951 študoval teológiu a filozofiu na vysokej škole v bavorskom meste Freising a na Univerzite Ľudovíta Maximiliána v Mníchove. Po štúdiách filozofie a teológie prijal 29. júna 1951 vo Freisingu kňazskú vysviacku a začal pôsobiť ako výpomocný kňaz a kaplán. V rokoch 1952 až 1954 bol docentom na Arcibiskupskom kňazskom seminári vo Freisingu a v tomto bavorskom meste pôsobil tiež ako docent dogmatiky a fundamentálnej teológie na Filozoficko-teologickej vysokej škole. Titul doktor teológie získal v roku 1953.

O štyri roky neskôr sa na Mníchovskej univerzite habilitoval v odbore fundamentálnej teológie a v nasledujúcich rokoch pôsobil na vysokej škole vo Freisingu a na univerzitách v Bonne, Münsteri, Tübingene a Regensburgu. V marci 1977 vymenovali Josepha Ratzingera za arcibiskupa Mníchovsko-freisinskej arcidiecézy - o tri mesiace neskôr ho pápež Pavol VI. vymenoval 27. júna za kardinála. Pápež Ján Pavol II. vymenoval v roku 1981 svojho blízkeho spolupracovníka, kardinála Ratzingera za šéfa Kongregácie pre náuku viery, čo je jedna z najvýznamnejších funkcií v hierarchii hodnostárov Vatikánu.

Novozvolený 78-ročný pápež si vybral meno Benedikt XVI. Stal sa nástupcom pápeža Jána Pavla II. Benedikt XVI. oznámil 11. februára 2013, že sa dobrovoľne vzdá pontifikátu. Svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že v dôsledku pokročilého veku už nemá dostatok síl na ďalšie vykonávanie úradu. "Z tohto dôvodu a s vedomím vážnosti tohto kroku, s plnou slobodou vyhlasujem, že sa vzdávam služby rímskeho biskupa, následníka svätého Petra," uvádzalo sa vo vyhlásení pápeža, ktoré zverejnil Vatikán. Jeho rezignácia nadobudla platnosť 28. februára 2013.



V septembri 2020 sa stal Benedikt XVI. najstarším pápežom v dejinách, keď prekonal dovtedy najdlhšie žijúceho pápeža Leva XIII. (Lea XIII.), ktorý zomrel v roku 1903 vo veku 93 rokov, štyri mesiace a tri dni.

Emeritný pápež Benedkt XVI. požiadal vo februári 2022 listom o odpustenie všetky obete sexuálnych útokov spáchaných v čase svojho pôsobenia na čele mníchovsko-freisinskej diecézy. Tento list sa objavil necelé tri týždne po zverejnení správy, ktorá obvinila Benedikta z toho, že o zneužívaní neplnoletých vedel, ale nekonal. "Každý jednotlivý prípad sexuálneho zneužívania je strašný a nenapraviteľný. Obetiam sexuálneho zneužívania vyjadrujem hlboký súcit a ľutujem každý jednotlivý prípad," napísal emeritný pápež.