Miliardár Elon Musk by v prezidentských voľbách v USA podporil republikánskeho guvernéra Floridy Rona DeSantisa, ak by sa ten rozhodol kandidovať. Musk to napísal v piatok na Twitteri, informuje agentúra Reuters.