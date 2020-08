Informoval o tom portál webnoviny.sk. Musk tak urobil v rámci projektu Neuralink, počas ktorého by chceli testovať prepojenie ľudského mozgu s počítačovým rozhraním.

Podnikateľ uviedol, že takéto čipy by mohli pomôcť pri liečbe demencie, Parkinsonovej choroby či dokonca zranení miechy.

Gertrúda bola1 z 3 zvierat v ohrade. Výskumníci videli, že počas hľadania potravy čip vysielal bezdrôtové signály, čo naznačuje nervovú aktivitu v jej rypáku.

Musk povedal, že pôvodné zariadenie, ktoré predstavil minulý rok zjednodušili a zmenšili. „Celkom dobre to v lebke zapadlo. Mohli by ste to mať pod vlasmi a ani by ste o tom netušili,“ povedal Musk.

Zariadenie, ktoré spoločnosť vyvíja, pozostáva z viac ako 3000 elektród, ktoré sú napojené na pružné vlákna, ktoré sú tenšie ako ľudský vlas.

Dokážu monitorovať aktivitu tisícky mozgových neurónov. Ari Benjamin z University of Pennsylvania pred prezentáciou povedal, že skutočným problémom technológie môže byť zložitosť ľudského mozgu.

„Keď raz budú mať nahrávky, Neuralink ich bude potrebovať dekódovať a jedného dňa narazí na bariéru, ktorá pozostáva z nedostatku informácií o fungovaní mozgu. Nie je podstatné, koľko neutrónov budú pozorovať,“ uviedol.