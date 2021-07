Úrad Suezského prieplavu uviedol, že v stredu sa bude konať slávnostný ceremoniál pri príležitosti podpisu dohody o finančnej náhrade za spôsobené škody s vlastníkmi plavidla - a pri príležitosti "odchodu lode".

Ever Given vlastní japonská lodná spoločnosť Shoei Kisen Kaisha, loď sa plavila pod vlajkou Panamy.

