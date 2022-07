Satelitné a klasické fotografie odhaľujú prudký nárast pohrebísk v oblastiach Ukrajiny ovládaných Rusmi. Vyplýva to zo správy mimovládnej organizácie Centre for Information Resilience (CIR), zverejnenej v piatok. Citovala z nej tlačová agentúra AFP.

CIR analyzovala zábery pohrebísk v šiestich oblastiach - dve z nich boli v minulosti ovládané ruskými silami a zvyšné, na juhu Ukrajiny, sú stále ich pod kontrolou.

"Informácie z verejných zdrojov poskytujú bezprecedentný pohľad za frontové línie vojny na Ukrajine a do oblastí okupovaných ruskými silami," uviedol Benjamin Strick, riaditeľ vyšetrovania v CIR.

Na Starokrymskom cintoríne v Mariupole pribudlo podľa autorov správy asi 1000 nových hrobov za približne päť mesiacov od 21. októbra do 28. marca.

Rusko napadlo Ukrajinu 24. februára a jeho sily do konca marca takmer úplne ovládli strategický prístav Mariupol. Následne prudko pribúdali nové hroby - podľa satelitných záberov od 28. marca do 12. mája to bolo 1141 nových hrobov a od 12. mája do 29. júna sa ich objavilo vyše 1700, píšu autori. Tieto údaje nebolo možné nezávisle overiť, uviedla agentúra AFP.

"Naša správa ilustruje pretrvávajúci, extrémny tlak na život civilistov na Ukrajine," upozornil Strick.

"Provizórne hroby a ich stúpajúci počet po celej Ukrajine, predovšetkým v okupovaných oblastiach a okolo nich, sú drsnou, vecnou ilustráciou toho, ako po ruskej invázii stúpa počet civilných obetí," dodal Strick.

Zábery takisto zachytávajú obrovské jamy v dvoch lokalitách neďaleko Mariupola - v obciach Pionerske a Manhuš -, ako aj provizórne hroby okolo mesta. Ukrajina odhaduje, že v Mariupole, kde sa zvádzali doteraz najkrutejšie boje počas vojny, zomrelo 22.000 civilistov.

V Chersone na juhu Ukrajiny, ktorý je napriek ukrajinskej protiofenzíve stále pod kontrolou Rusov, vykopali od začiatku vojny do začiatku apríla 824 hrobov.

Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva uvádza, že počet civilných obetí na Ukrajine je vyše 5000, ale skutočné číslo bude oveľa vyššie.