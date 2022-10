Kadyrov vo svojom statuse na platforme Telegram napísal, že Lapin velil obrane tohto úseku frontu v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Podľa Kadyrova je to "ten istý Lapin, ktorý dostal hviezdu Hrdina Ruska za dobytie Lysyčanska, hoci tam de facto nebol a nebol ani nablízku". Lapinovi podľa Kadyrova zverili jednotky Západného vojenského okruhu.

Kadyrov tvrdí, že Lapin poslal na všetky smery frontu v Lymane mužov mobilizovaných v Luhanskej ľudovej republike, ale nezabezpečil im potrebnú komunikáciu, interakciu a zásobovanie muníciou.

Podľa svojho statusu Kadyrov o rizikách na lymanskom fronte hovoril so šéfom ruského generálneho štábu Valerijom Gerasimovom. Gerasimov ho však údajne presviedčal, že Lapin je skúsený veliteľ a že k ústupu ruských jednotiek z Lymanu nedôjde.

Kadyrov vo svojom statuse konštatuje, že kvôli "nedostatku základnej vojenskej logistiky" sa ruské jednotky stiahli z "niekoľkých obcí" a prišli o kontrolu nad "veľkou oblasťou".

Podľa Kadyrova nie je mrzuté to, že Lapin zlyhal, ale to, že ho "kryjú ľudia v generálnom štábe".

Dodal, že keby mal tú moc, degradoval by Lapina na radového vojaka, zbavil ho vyznamenaní a "so samopalom v rukách ho poslať do prvej línie, aby krvou zmyl hanbu", ktorú Rusku spôsobil.

Začiatkom mája BBC informovala, ako generál Lapin vyznamenal svojho vlastného syna, podplukovníka Denisa Lapina, ktorý velí 1. gardovému tankovému pluku a viedol neúspešnú ofenzívu proti ukrajinským mestám Sumy a Černihiv.