Rakúsky kancelár Sebastian Kurz vo štvrtok - pred začiatkom summitu lídrov Európskej únie - varoval, že ak nebudú vakcíny proti koronavírusu medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ distribuované spravodlivejším spôsobom, poškodí to samotný euroblok. Informovala o tom agentúra Reuters.

Kurz sa spoločne s piatimi východoeurópskymi krajinami zasadzuje za nápravu pri rozdeľovaní dodávok vakcín do jednotlivých krajín EÚ, ktoré sú podľa nich aktuálne nerovnomerné.

"Ak sa nenájde žiadne riešenie, mohlo by to pre EÚ spôsobiť škody, aké sme už dlho nezažili," povedal Kurz na tlačovej konferencii.

Zdroj: Frank Augstein

Rakúsko v porovnaní s inými krajinami EÚ zaočkovalo už relatívny vysoký počet ľudí - podľa poslednej týždňovej správy Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) dostalo v krajine prvú dávku vakcíny 13,4 percenta tamojšej dospelej populácie. Vysokú mieru zaočkovanosti má tiež Malta (21,5 percenta) a naopak, nízky pomer dosiahli zatiaľ Bulharsko (5,2 percenta) či Lotyšsko (5,4 percenta), ktoré sú súčasťou iniciatívy za spravodlivejšie prerozdelenie vakcín vedenej Kurzom.

Rakúske opozičné strany Kurza obviňujú, že touto kampaňou chce zakryť svoje zlyhanie spočívajúce v tom, že Rakúsko nenakúpilo toľko dávok vakcín, na aký malo nárok. Kurz to ospravedlnil tým, že o príslušnom mechanizme nevedel a zodpovednosť pripísal koordinátorovi pre očkovanie Clemensovi Martinovi Auerovi, ktorý v polovici marca odstúpil zo svojho postu.

Nie je pochopiteľné, že EÚ exportuje 70 miliónov dávok vakcín do celého sveta, zatiaľ čo nedostáva nijaké očkovacie látky z krajín mimo EÚ, poznamenal Kurz. "Je to obrovský nepomer," vyhlásil. "Ak predsedníčka EK Ursula von der Leyenová zastáva názor, že obmedzenia vývozu (vakcín) majú zmysel, potom by sme ju mali v tejto veci naplno podporiť," vyzval.

Štáty EÚ dostali od farmaceutických spoločností doteraz približne 88 miliónov dávok očkovacích látok. Od 1. decembra 2020 bolo za hranice EÚ vyvezených 77 miliónov dávok vakcín, píše agentúra APA. Z celkového počtu exportovaných dávok vakcín dostala 21 miliónov Británia. Od 1. februára platia kontroly exportu, ktoré sa sprísnili v stredu.

AstraZeneca Zdroj: TASR/AP

V prvom štvrťroku 2021 (do konca marca) očakáva EÚ približne 100 miliónov dávok vakcín - 66 miliónov od konzorcia Pfizer/BionTech, desať miliónov od firmy Moderna a 30 miliónov od spoločnosti AstraZeneca, ktorá však pôvodne prisľúbila 120 miliónov dávok.

V druhom štvrťroku 2021 prisľúbili výrobcovia 360 miliónov dávok, z ktorých 200 miliónov tvoria očkovacie látky od Pfizer/BionTech, 35 miliónov Moderna a 70 miliónov AstraZeneca, ako aj prvých 55 miliónov od americkej firmy Johnson & Johnson.

Z takmer 450 miliónov občanov krajín EÚ dostalo dosiaľ aspoň jednu dávku vakcíny 62 miliónov ľudí a 18,2 milióna (4,1 percenta) bolo zaočkovaných oboma dávkami, ako vyplýva z údajov, ktoré vo štvrtok predstavila šéfka EK.