Už je to 57 rokov od doby, kedy bola nájdená slávna Marilyn Monroe († 36) vo svojej izbe bez známok života. Jej smrť je však aj po rokoch zahalená rúškom tajomstva... Známy fotograf Leigh Wiener († 64), ktorý sa "vlámal" do márnice a jej telo vyfotografoval, sa pochválil jedinečnými snímkami aj v americkom časopise.

Podľa dokumentárneho filmu Scandalous: The Death of Marilyn Monroe, ktorý beží na americkej stanici Fox News, musel Wiener podplatiť ľudí, ktorí v márnici pracovali. Vraj im stačilo ponúknuť drahú whisky a nedočkavého fotografa pustili k telu zosnulej herečky. "Nebolo to prvýkrát, čo obetoval fľašu whisky, aby sa dostal tam, kam sa nemal. Proste pár chlapom ponúkol fľašu a bol vo vnútri,"prezradil jeho syn Devik.