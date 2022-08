"Ozbrojené sily Ukrajiny začali v mnohých sekciách na juhu Ukrajiny útočné operácie," cituje hovorkyňu južného veliteľstva ukrajinských síl Nataliju Humeňukovú spravodajský portál Hromadske.ua.

Humeňuková odmietla poskytnúť viac informácií o novej ukrajinskej ofenzíve, povedala však, že nedávne útoky na ruskú logistické trasy ležiace na juhu krajiny "bezpochyby nepriateľa oslabili".

Jednotky doneckých separatistov a posila ruských námorných síl boli údajne nútené sa stiahnuť. Správy o protiútoku prichádzajú po tom, čo kancelária ukrajinského prezidenta informovala o ťažkých bojoch a niekoľkých útokoch ukrajinskej armády v tejto južnej oblasti krajiny, ktorú z veľkej časti obsadila ruská armáda.

Na sociálnych sieťach sa objavilo video, kde ruský vojak leží na zemi so zakrvavenou tvárou a priznáva, že sú pod ťažkou paľbou ukrajinskej armády. Video zverejnila operačná skupina Kachovka. "Do r*ti, Ukrajina strieľa na všetko, čo si len viete predstaviť. Prelomili prvú obrannú líniu. Strieľa do nás pechota, tanky, lietadlá aj delá," hovorí na videu zúfalý vojak. Ukrajinskej armáde sa malo podariť pri obci Kachovka vytlačiť ruské jednotky 109. pluku samozvanej Doneckej ľudovej republiky a niektorí vojaci mali z boja priamo utiecť.

Ďalšie video zase ukazuje opustený ruský muničný sklad. "Nechali ste nám tu množstvo zaujímavých hračiek, nakopeme vám s nimi zadky," tvrdí muž na zázname.

V rámci snáh o znovudobytie tejto časti krajiny ležiacej na pobreží Čierneho mora podnikli ukrajinské jednotky prednedávnom niekoľko útokov na muničné sklady a ruské vojenské pozície.

O začiatku veľkej ukrajinskej protiofenzívy na juhu krajiny hovoria ukrajinskí predstavitelia už od júna, všíma si DPA. Nemecká tlačová agentúra i Sky News však upozorňujú, že správy ukrajinských médií nie je možné nezávisle overiť.

Ukrajinská prezidentská kancelária v utorok oznámila, že na takmer celom území Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny prebiehajú ťažké boje. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.

"Počas celého dňa aj noci dochádzalo v Chersonskej oblasti k silným výbuchom," vyhlásila kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v utorok ráno. "Ukrajinské ozbrojené sily spustili ofenzívu vo viacerých smeroch," dodala kancelária.