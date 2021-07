UPOZORŇUJEME, ŽE FOTOGRAFIE V ČLÁNKU NIE SÚ VHODNÉ PRE SLABÉ POVAHY A MALOLETÝCH!

Komunistická strana Číny vznikla v roku 1921 v Šanghaji. Od roku 1935 bol jej predstaviteľom Mao Ce-tung, ktorý v 60. rokoch rozpútal kultúrnu revolúciu. Terčom tzv. "čistky" sa stali učitelia, lekári ale aj právnici. Keďže prípadov, kedy niekoho odvliekli bez jedinej stopy a obvinili napríklad z lepenia plagátov či šírenia západnej politiky pribúdalo, začali mať ľudia strach. Málokto si však myslel, že strana, ktorá verejne odsúdila tisíce ľudí k smrti, bude mať moc nad viac ako jednou miliardou obyvateľstva aj v 21. storočí.

Podľa informácii britského denníka The Sun zomrelo počas Maovej vlády až 65 miliónov Číňanov. Vtedajší režim totiž veril, že popraví viac ľudí ako zvyšok sveta dohromady. „Čína popravuje každý rok viac ľudí ako všetky ostatné krajiny dohromady a jej použitie trestu smrti zostáva zahalené rúškom tajomstva," povedal Sacha Deshmukh, riaditeľ Amnesty International UK. Ktokoľvek, kto sa postavil diktátorovi Maovi do cesty, bol buď odsúdený na trest smrti alebo si na ňom vybili zlosť v mučiarni. Niektorých zas odvliekli do tzv. "výchovných táborov", ktoré však brutálnymi mučiacimi praktikami pripomínajú skôr koncentračné tábory.

