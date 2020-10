Mahathir však zároveň vyjadril nesúhlas s vraždou francúzskeho stredoškolského učiteľa dejepisu Samuela Patyho, ktorého pred takmer dvoma týždňami zabil mladík čečenského pôvodu. K vražde došlo po tom, čo dejepisár žiakom pri výklade o slobode prejavu ukazoval karikatúry proroka Mohameda.

Mahathir, ktorý je vo svojich 95 rokoch rešpektovaným lídrom v moslimskom svete, uviedol, že verí v slobodu slova, no zároveň tvrdí, že by nemala byť zneužitá na urážanie iných. "Moslimovia majú právo byť nahnevaní a zabiť milióny Francúzov za masakry, ktorých sa v minulosti dopustili. Moslimovia však všeobecne neuplatňujú zákon 'oko za oko'. Moslimovia nie. Francúzi by nemali," napísal Mahathir.

"Pretože ste obvinili všetkých moslimov a náboženstvo moslimov z toho, čo urobil jeden nahnevaný človek, majú moslimovia právo potrestať Francúzov," dodal malajzijský expremiér. Správcovia sociálnej siete Twitter oznámili, že správa porušila jej pravidlá, preto ju odstránili. Niekoľko krajín s moslimskou väčšinou odsúdilo výroky francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a ďalších predstaviteľov, ktorí obhajovali použitie karikatúr proroka Mohameda v škole. Moslimovia veria, že akékoľvek zobrazovanie proroka Mohameda je rúhaním.