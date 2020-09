FOTO NÁJDETE V GALÉRII ČLÁNKU

Kedysi bolo vrcholom luxusu! Lietadlo Lolita Express slúžilo americkému finančníkovi a známemu pedofilovi Epsteinovi na prevoz jeho sexuálnych otrokýň do luxusných destinácií. Ako informuje britský denník Dailymail, ktorý zábery získal, Epstein v ňom taktiež prevážal hollywoodske hviezdy, prezidentov, princov a vplyvných boháčov. S jeho menom spájajú britské médiá aj Slovenku, rodáčku z Košíc Naďu Marcinkovú, ktorá mu neskôr sama hľadala obete.

Lietadlo sa momentálne nachádza na gruzínskom letisku od roku 2016. Za štyri roky zmenilo niekoľkokrát majiteľov a v samotnom interiéri to vyzerá ako zo zlého filmu. Priestory, postele a posteľná bielizeň začali hniť a po nábytku sa rozšírila pleseň. V lietadle sa nachádza luxusný nábytok, veľká posteľ, obliečky, ružové krémy, krikľavá sedačka a luxusná kúpeľňa.

Lietadlo je v súčasnosti odstavené na rampe spoločnosti Stambaugh Aviation, ktorá poskytuje údržbu prúdových lietadiel. Spoločnosť sa zaoberá opravou vojenských a civilných lietadiel vrátane osobného lietadla Boeing 757, ktoré patrí prezidentovi Donaldovi Trumpovi, či lietadla Petra Nygårda, ktorý momentálne čelí obvineniam zo sexuálneho škandálu. „Ako otec dvoch dcér nie som skutočne nadšený, že to tu mám. Ale myslím, že lietadlo je iba lietadlo,“ povedal spolumajiteľ spoločnosti pre britský denník Dailymail.

Slovenka Naďa namočená do kauzy Epstein

S menom Epstein sa skloňuje aj meno Košičanky Nadi, ktorá mu spočiatku slúžila ako sexuálna otrokyňa. Miliardár si z nej neskôr spravil svoju dohadzovačku, ktorá mu mala hľadať sexuálne obete pre svojich vplyvných politikov. Po jeho smrti je však do kauzy namočených čoraz viac a viac politikov, bývalých prezidentov a celebrít.

Epsteinovi mala so zháňaním neplnoletých dievčat na sex pomáhať aj Slovenka Naďa Marcinková, ktorá na sociálnych sieťach vystupovala ako pilotka a inštruktorka lietania. V súčasnosti by mala žiť v USA. Zdroj: instagram, twitter

Denník Plus JEDEN DEŇ sa pokúsil kontaktovať aj samotnú Naďu. No bezúspešne. Kontaktovali sme teda Nadinho otca Petra Marcinku, ktorý pracuje ako architekt. Na kauzu svojej dcéry nám však odpovedal veľmi stručne a k celej veci sa odmietal viac vyjadrovať. "Dcéru sme, samozrejme, nepredali a k zverejneným nezmyslom sa nebudem vyjadrovať. Budeme to riešiť právnou cestou," povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Jeffrey Epstein umrel 10. augusta 2019 vo svojej cele v New Yorku. Z výsledkov súdnej pitvy vyplýva, že spáchal samovraždu, keď sa vo svojej cele obesil. Mŕtveho ho našli v sobotu ráno o 6.30.

