Obľúbená turistická destinácia Bahamy bude uzavretá pre turistov z USA. Informoval o tom portál Blesk s odvolaním na DailyMail. Podľa bahamského premiéra Huberta Minnisa bolo toto opatrenie prijaté vzhľadom na neustále narastajúci počet nakazených v Spojených štátch a taktiež kvôli narastajúcemu počtu nakazených na Bahamách.

„Musím oznámiť znovuzavedenie určitých reštrikcií kvôli novým prípadom koronavírusu. Vláda o nich detailne diksutovala a preberala ich s odborníkmi, prísne opatrenia sme prijali, aby sme zachránili životy. Rozumiem frustrácii a sklamaniu Bahamčanov a ďalších rezidentov, ale ako krajina musíme urobiť, čo je správne a potrebné,“ vysvetlil Minnis, ktorý je sám vyštudovaným lekárom.

„Ak by sme reštrikcie neobnovili, neskôr by sme za to zaplatili tu najvyššiu, smrteľnú cenu. Ak chceme zabrániť rozsiahlemu rozšíreniu choroby a smrti, musíme konať okamžite,“dodal premiér. „Situácia sa zhoršila vo chvíli, keď sme otvorili hranice v snahe podporiť našu ekonomiku,“ vysvetlil.

Turisti z ostatných častí sveta vrátane Európy majú na Bahamy vstup zatiaľ povolený, musia sa však preukázať negatívnym testom na Covid-19, nie starším ako 10 dní z uznaného laboratória. Reštrikcie sú najprísnejšie zamerané na lode a lietadlá z USA. Núdzový stav bol na Bahamách ukončený 1. júla, kedy krajina znovu otvorila hranice a prijala prvých návštevníkov.