Podľa britského denníka Daily Mail by sa turisti v oblasti Stredozemného mora mali dokonca pripraviť na teploty siahajúce k 45 stupňom Celzia.

V Taliansku je momentálne zhruba 30 až 35 stupňov a hrozia v nasledujúcich dňoch 40-ky, v Španielsku by dnes mali teploty podľa Daily Mailu taktiež prekročiť túto hranicu. Kritické to bude najmä na Sicílii a Sardínii, kde by malo byť až 45 stupňov Celzia.

