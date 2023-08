Úrady kapitána člna vyšetrujú pre podozrenie z trestného činu neúmyselného zabitia. V sobotu to vyhlásila talianska prokuratúra. TASR správu prevzala z agentúr AFP a ANSA.

Incident sa odohral ešte vo štvrtok. Okrem Vaughanovej sa v člne nachádzal aj jej manžel, dve deti a kapitán, ktorý plavidlo riadil. Čln narazil do väčšej plachetnice, na palube ktorej sa konala svadobná oslava s približne 80 účastníkmi.

Američanka po náraze vypadla do mora, kde sa zachytila do vrtule plachetnice. Do vody odhodilo aj jej manžela, ten však utrpel len miernejšie zranenia.

V nemocnici hospitalizovali aj kapitána člna, ktorý si pri nehode zlomil niekoľko rebier. Podľa agentúry ANSA mal muž pozitívny test na drogy a alkohol v krvi, no talianska prokuratúra uviedla, že až špecialisti posúdia, či a ako mohlo užitie nejakej návykovej látky ovplyvniť schopnosť kapitána riadiť čln.

Kapitán plachetnice Tony Gallo v rozhovore pre taliansky denník La Repubblica povedal, že "motorový čln vykonal nevysvetliteľný, takmer kamikadze manéver". Dodal, že čln prichádzal z opačného smeru, zrazu sa zvrtol o 90 stupňov a skončil priamo pod provou plachetnice.