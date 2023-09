V Doneckej oblasti na Ukrajine vyhlásili zákaz vychádzania! Civilisti v panike, čo sa deje? ×

Moskvou dosadený gubernátor Doneckej oblasti Denis Pušilin zaviedol päťhodinový nočný zákaz výchádzania. Bude platiť od pondelka do piatka od 23.00 h do 04.00 h. Vyplýva to z vyhlášky zverejnenej v nedeľu, informuje TASR podľa agentúry Reuters.