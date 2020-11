Donald John Trump sa narodil 14. júna 1946 v newyorskej štvrti Queens ako štvrté z piatich detí. Jeho prarodičia z otcovej strany boli nemeckí emigranti (priezvisko Drumpf), ktorí sa prisťahovali do Spojených štátov amerických v roku 1885 a poangličtili si priezvisko na Trump. Otec neskoršieho prezidenta pôsobil ako realitný developer a zameriaval sa na výstavbu domov pre strednú triedu v rodnej štvrti Queens.

Donald Trump v roku 1976 Zdroj: Bettmann

Keď mal Donald Trump 13 rokov, rodičia ho poslali na vojenskú akadémiu New York Military Academy s nádejou, že škola usmerní jeho energiu pozitívnym smerom. Na škole sa mu darilo – stal sa vynikajúcim študentom i športovcom, akadémiu reprezentoval tak vo futbale, ako aj v basketbale. V roku 1964 sa prihlásil na Fordhamskú univerzitu (Fordham University), odkiaľ prešiel po dvoch rokoch na Whartonovu školu pri Pensylvánskej univerzite (Wharton School at the University of Pennsylvania), kde študoval ekonómiu.

Po absolvovaní univerzity nastúpil v roku 1968 do otcovej firmy, v ktorej sa angažoval už počas štúdia a definitívne vstúpil do sveta nehnuteľností. Už o tri roky prevzal otcovu firmu a premenoval ju na The Trump Organization. Jeho meno sa stalo čoskoro synonymom najprestížnejších adries na Manhattane a neskôr aj na celom svete.

Ivana Trump, Donaldova česká exmanželka. Zdroj: Jack Mitchell

Úspešný biznismen