Upozornenie: Tento článok obsahuje erotiku a nie je vhodný pre maloletých

Mladá Češka Dominika sa v podcaste s názvom "Už budu" českého Blesku podelila o svoje skúsenosti so zarábaním na internete. Okrem práce modelky a cestovania po svete si totiž začala privyrábať aj na erotickej platforme pre dospelých OnlyFans, na ktorej zverejňuje erotický obsah aj dcéra Charlieho Sheena či bývalá Disney hviezdička Bella Thorne.

Dominika však s erotikou začala oveľa skôr, než vôbec platforma pre dospelých vznikla. Nebol to pritom jej sen. Ako priznala v podcaste, bola ešte študentkou na strednej škole, keď zatúžila osamostatniť sa. Ako naivná 18-ročná slečna bez skúseností s modelingom však naletela erotickej agentúre, ktorá sa schovávala za modelingovú. Dominika na ponuku zareagovala a vycestovala.

Naletela podvodníkom

Už počas stretnutia si uvedomila, že z nej asi ďalšia Kate Moss nebude, keďže agentka jej v portfóliu ukázala nahé fotografie často hraničiace so soft pornom. Nahota jej však neprekážala a túžba po samostatnosti bola väčšia než hanba. Do pol roka však o jej "práci" vedela celá škola aj rodičia. Ťažkú hlavu si z toho však nerobila a v modelingu pokračovala.

Dnes si zarába ako modelka a obsahom na OnlyFans si privyrába. K samotnej platforme sa pritom dostala počas pandémie koronavírusu, keď bolo nemožné za prácou cestovať. Založila si teda svoj účet, a keďže už ako modelka mala svoju základňu fanúšikov, nemala núdzu o odberateľov.

Zarába tisíce mesačne

Dnes má na platforme okolo sto až dvesto predplatiteľov, pričom predplatné sa pohybuje od 11 dolárov vyššie. Mesačne si tak prilepší o krásnych pár tisíc eur. Muži jej teda platia za obsah, ktorý zverejňuje, či za súkromné správy a plnenie ich požiadaviek.

Ako sama priznala, nie je zástancom tvrdého porna, tak sa snaží udržať svoj profil v relatívne soft verzii. O nahotu však núdza nie je a Dominika nemá problém ukázať holé prsia, hladiť sa či roztiahnuť nohy, aby dopriala svojim fanúšikom vytúžený pohľad.

„Samozrejme, ukázala som celé telo vrátane nejakého open legs. To znamená, že rozovrieš nohy a ukážeš pipku, ale ďalej nezachádzam. Nemám to úplne potrebné, pretože mám dosť fanúšikov a stačí mi hladkať si prsia alebo si ich olejovať," zverila sa Dominika. Do správ jej chodia najrôznejšie správy, obrázky a hlavne priania. O tie najbizarnejšie sa podelila v podcaste.

Niektorí muži po nej napríklad chcú, aby praskala balóniky. „Žiadajú si, aby som si ho buchla pri puse alebo si naňho sadla, pretože sa im páči, ako to buchne pod zadkom,“ prezradila niektoré fetiše. Iní ju prosia o jej spodnú bielizeň. „Chcú kupovať nohavičky nosené napríklad aj tri dni, čo je fakt masaker,“ priznáva Dominika a dodáva, že týmto žiadostiam vyhovie.

Gaťky vo vagíne, prdenie aj sadra

Jedno z najneobvyklejších prianí, čo si prečítala, sa tiež týkalo nohavičiek. „Fanúšik mi písal, že chce video, ako si celé nohavičky strčím do pošvy a zase si ich vyberám. To som, samozrejme, nerobila,“ opisovala sympatická modelka ďalšiu bizarnú túžbu.

Na Only Fans sú podľa Dominiky aktívne ženy, ktoré sa napríklad špecializujú na fotenie so sadrou. Na žiadanú časť tela si dajú stvrdnúť sadru a pošlú sa tak natočené alebo vyfotené priaznivcom. S extrémnejšími žiadosťami obsahujúcimi moč alebo fekálie sa Dominika nestretla. „Jedna dievčina mi hovorila o tom, že fanúšikovia jej tam písali, či bude prdieť. Chceli pritom mať natočený aj ten pohyb zadku,“ dodala Dominika.

