Dokedy budeme v lete zažívať EXTRÉMNE horúčavy? DESIVÁ odpoveď WHO nikoho nepoteší!

Vlny horúčav sú čoraz častejšie a tento trend bude pokračovať minimálne do 60. rokov tohto storočia. V utorok to uviedol generálny tajomník Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) Petteri Taalas na tlačovej konferencii v Ženeve so zástupcami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.