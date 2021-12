Biden do zasiahnutej oblasti pricestoval preto, aby sa ubezpečil, že miestne úrady dostanú od federálnej vlády všetku dostupnú podporu. "Dnes som v Kentucky, kde sa mám stretnúť s lokálnymi politikmi a urobil si obraz o škodách spôsobených tornádami a extrémnym počasím. Obnova si bude vyžadovať spoluprácu nás všetkých," uviedol Biden v príspevku na svojom oficiálnom účte na Twitteri. Prisľúbil, že Washington je pripravený poskytnúť dlhodobú pomoc.

President Joe Biden walked through the battered remains of Mayfield, Kentucky, to get a first-hand view of the destruction wrought by one of the deadliest tornado outbreaks in recent U.S. history https://t.co/17cP1jMVab pic.twitter.com/YuLzgzHpNW