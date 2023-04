Priateľky od detstva Sandy a Ellie sa po osemdesiatke rozhodli, že spolu precestujú svet. Bol to ich dávny plán, no nikdy sa poriadne neodhodlali. Na staré kolená sa im to však podarilo a podľa ich fotografií je vidieť, že naozaj zažili obrovské dobrodružstvo.

Svoj výlet si plánovali ešte pred pandémiou koronavírusu, no pre opatrenia ju museli presunúť. Našťastie, čakanie ich neodradilo a svoju 80-dňovú dovolenku začali letom do Argentíny. V Buenos Aires nasadli na loď a pokračovali na Veľkonočné ostrovy. Ak by ste si však mysleli, že ich cesta bola obyčajnou, ste na omyle.

Spolu s nimi cestoval ešte lekár a fotograf, ktorý ich dobrodružstvo zaznamenával. Rozpočet síce mali postačujúci, roky si totiž šetrili no viackrát sa stalo, že pre odlety a časté presúvanie z miesta na miesto museli prespávať aj na letisku.

„Pre demonštrácie v Peru sme nemohli odcestovať na Machu Picchu. Túto časť cesty sme museli zrušiť.“ Sandy a Ellie

Časť cesty zaviedla kamarátky do historických častí Európy, vrátane rímskeho Kolosea, Sixtínskej kaplnky, Notre Dame a Buckinghamského paláca. Potom nastúpili do lietadla do Afriky. V Afrike babičky navštívili ostrov Zanzibar, aby sa neskôr vydali k Veľkým pyramídam do Egypta.

Babičky a kamarátky Sandy a Ellie sa rozhodli, že spolu precestujú svet. Bolo to ich spoločné prianie predtým, než odídu na večný odpočinok. Ich cestu si pravidelne dokumentovali a neuveríte, čo všetko zažili... Zdroj: facebook

Z ich spoločného výletu boli také unesené, že sa rozhodli cestu o dva roky zopakovať. Nezostáva nám teda nič iné, len im držať palce a tešiť sa z ich elánu.

Prečítajte si tiež: