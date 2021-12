Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) môže ruskú vakcínu proti koronavírusu Sputnik V schváliť už v nadchádzajúcich mesiacoch. Vyhlásil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v televíznom programe, ktorý v nedeľu odvysielala ruská televízia Rossija-1, informovala agentúra TASS.

"Som hlboko presvedčený o tom, že doslova v priebehu niekoľkých mesiacov... WHO schváli Sputnik. Následne tak bude možné v tejto súvislosti napredovať aj s Európanmi," uviedol Peskov.

Zdroj: Profimedia

Peskov pritom začiatkom tohto týždňa priznal, že Rusko ešte stále neposkytlo WHO všetky informácie, ktoré sú potrebné na schválenie vakcíny, pretože ruská strana “chápala odlišne, o aké informácie ide a ako by mali byť poskytnuté,"

"Vznikajú rozličné ťažkosti s vypĺňaním dokumentov a s poskytovaním potrebných informácií, pretože my máme svoje požiadavky a oni (WHO) tiež. Na to, aby sa tieto požiadavky zosúladili, treba čas," uviedol Peskov pre stanicu Rossija-1.

Vlani v auguste sa Sputnik V stal prvou schválenou vakcínou proti koronavírusu na svete, keď jej ruské úrady dali 11. augusta 2020 "zelenú" na použitie v krajine, a to ešte pred rozsiahlymi klinickými testami. V súčasnosti ruskú vakcínu Sputnik V schválili už v 70 krajinách sveta, píše TASS.

Anketa Dali by ste sa zaočkovať vakcínou Sputnik V? Áno 85% Nie 15% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

WHO minulý mesiac oznámila, že po niekoľkých mesiacoch pozastavenia schvaľovania znovu začala tento proces, ktorý by mohol viesť k núdzovému používaniu Sputnika V, ale dodala, že stále nemá "o Sputniku všetky dokumenty" a tie potrebuje.

Viacerí ruskí vládni predstavitelia sa pritom zhodujú na tom, že schválenie ruskej vakcíny zo strany WHO by mohlo napomôcť aj schvaľovaciemu procesu tejto vakcíny v Európe.