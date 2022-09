V čom spočíva tajomstvo úspechu Disney? Nie je to ani 300-dolárový lístok do Disneylandu či pitná voda za päť eur, ale skutočná mágia. Nie však tá od kúzelníka, ale mágia synergie produktov a firemnej stratégie vo svete, kde má koruna úspechu myšacie uši.

Disney rado hovorí, že je vo svojej kategórii samo – že v podstate nemá konkurenciu. Pravdaže, každá spoločnosť má priamych či nepriamych rivalov, a Disney nemá monopol ani na jedno z odvetví, ktorým sa venuje.

Šíre spektrum toho, v čom všetkom vyniká, je však ohromné. Disney vlastní 53 hotelov a rekreačných rezortov po celom svete, organizuje okružné plavby s flotilou vlastných luxusných lodí a v 12 zábavných parkoch ročne privíta asi 145 miliónov návštevníkov, nehovoriac o vlastníctve filmových štúdií a vlastnej streamovacej platforme Disney+. To sú naozaj slušné zisky, ak si vezmete, že za jeden lístok do Disneylandu pýtajú pri vstupe od 255 do 440 dolárov.

Ak vám táto cena príde ohromne vysoká, nie ste sami - aj vďaka tomu však dokázala firma vytvoriť v najnovšej bilancii aktuálneho fiškálneho roka rekordné zisky, hoci v uplynulom období v parkoch paradoxne privítala menej ľudí. Len z atrakcií Disney podľa medializovaných informácií vyťažilo dokopy 7,4 miliardy dolárov, čistý zisk podľa Wall Street Journal predstavoval 2,2 miliardy.

Disney často básni o mágii a zážitku, a z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že navštíviť niektorý z ich parkov zážitkom je - no je to tiež skúsenosť veľmi nákladná, ak sa rozhodnete, že si chcete výlet dosýta užiť.

K dispozícii máte bezplatnú aplikáciu, vďaka ktorej si viete pozrieť nielen interaktívnu mapu Disneylandu, ale vidíte aj čakacie časy - pohybujúce sa v lepších prípadoch okolo 20 minút a v horších 60 a viac. Aj tu však existuje platená časť, ktorá vám umožní napríklad obísť čakanie v rade alebo vás upozorňuje na zľavy miestneho "merčandajzu".

A keďže čakanie dokáže byť naozaj dlhé a suveníry drahé (25 dolárov za plyšáka veľkého ako dlaň), 15 dolárov denne za takúto pomoc väčšina návštevníkov rada zaplatí. Sú to však ďalšie náklady navyše, ktoré sa kopia a kopia...

Disney tiež spoplatnilo služby, ktoré predtým boli zadarmo, týkajúce sa bezplatnej prepravy na hotel či parkovania, a tiež zdvihlo ceny jedla (zhruba 12 dolárov za "kebab" a 5 dolárov za pol litra pitnej čistej vody). O desať dolárov išili hore ešte aj legendárne myšacie uši, bez ktorých sa žiadna návšteva Disneylandu nezaobíde. Teraz stoja až 40 dolárov.

Celkovo sa vám, oproti minulým rokom, zábava v parku predraží o nejakých 17 percent. V médiách sa preto začínajú objavovať správy, že Disneyland - ikonické miesto a obľúbené centrum oddychu pre strednú vrstvu Američanov - sa domácim obyvateľom postupne vzďaľuje a stáva sa skôr lákadlom pre zahraničných turistov či majetnejších občanov.

Málokto totiž ide do Disneylandu sám a zľavy pre deti sú, aspoň pri vstupnom, minimálne, takže byť len jediný deň v tomto oddychovom raji ukrojí z rodinného "badžetu" nemalú čiastku. A deň v Disneylande je málo, ak chcete vidieť väčšinu z jeho lákadiel.

Britský bulvár napríklad informoval o štvorčlennej rodine, ktorá za päť dní v Disneylande dokopy minula neuveriteľných 8480 dolárov.

Disneyland sa skrátka pre Američanov stáva tým, čo pre Slovákov Tatry, kde sú ceny orientované skôr na majetnejších turistov zo zahraničia.

Hold, nečudo, že Disney mágia má svoju daň a "temnejšiu", nie až tak čarovnú stránku. Firma potrebuje z niečoho platiť všetky inovácie a nové projekty, ktorých je naozaj, naozaj veľa - oveľa viac než pri konkurencii, aspoň čo sa zábavného priemyslu týka.

Jedným z najväčších je nepochybne spustenie "Storylivingu, ambiciózneho realitného projektu, v rámci ktorého chce Disney vybudovať nové komunity - "s autentickou kultúrou a dedičstvom špecifického regiónu, s prihliadnutím na komfort a dizajn".

Prvá z takýchto komunít by mala vzniknúť v kalifornskom Palm Springs. V púštnej oáze chce Disney vybudovať vlastné mesto s hotelmi a nákupnými centrami, obrovským umelým tyrkysovomodrým jazerom a reštauráciami. Predaje prvých domov by mali spustiť už budúci rok, pričom prvých návštevníkov komunita s názvom Cotino (a Storyliving by Disney) privíta už v roku 2024.

Takto si Disney predstavuje novú komunitu, ktorú chce vybudovať v americkej púšti. Zdroj: Disney

Okrem toho Disney pokračuje v inováciách týkajúcich sa atrakcií v parkoch, a tiež rozširuje tie už existujúce. V Parížskom Disneylande napríklad postavili slávny Avengers Campus, prvýkrát uvedený v Kalifornii, kde sa Disney snaží u návštevníkov navodiť dojem, že sú v skutočnom superhrdinskom výcvikovom centre. V japonskom Tokiu zase pribudnú tematické atrakcie na motívy rozprávok ako Ľadové kráľovstvo (Frozen) či Peter Pan, v Šanghaji zase Zootopia. Myšací gigant tiež zväčšil arzenál svojich výletných lodí a rozšíril destinácie o nové miesta.

Je len veľmi málo oblastí, do ktorých by sa Disney nesnažilo preniknúť. Trh s realitami je popri hoteliérstve, gastronómii, lunaparkoch, lodiarstve a filmovo-seriálovom priemysle len ďalšou métou, ktorú sa snaží tento gigant pokoriť.

Pozoruhodné sú aj technologické výdobytky a kreativita, s akou Disney pristupuje k novým projektom. V rámci firmy existuje divízia, ktorú pred 70 rokmi založil sám Walt Disney, nazývaná "Walt Disney Imagineering". Ide o výskumný a vývojový think-tank, ktorého pracovníci vymýšľajú, dizajnujú a stavajú voľnočasové atrakcie po celom svete.

Jednou z novších je napríklad interaktívna jazda menom "WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure", v rámci ktorej turisti "strieľajú" pavučiny na neustále sa množiacich mini-robotov, ktorí sa Spider-manovi vymkli spod kontroly. Pred vami sa nachádza 3D obrazovka, na ktorej sa pohybujú vaše ciele, a špeciálne kamery snímajú pohyb vašich rúk, aby mohli naprojektovať presnú trajektóriu pavučiny, ktorú akoby strieľate.

Ide o naozajstný technologický výdobytok, ktorý patril medzi to najlepšie, čo som v kalifornskom Disneylande počas návštevy tohoročnej Disney konferencie D23 v Anaheime videl. Ďalšou novinkou je animatronická figurína samotného Spider-mana, ktorý sa vo veľkej výške hojdá nad hlavami návštevníkov. Ak by som nevedel, že ide o figurínu, prisahal by som, že v kostýme musí byť človek - pohyby v podobe skokoch a sált vo vzduchu pôsobili veľmi uveriteľne.

Takýchto "robotov" - pohybujúcich sa figurín, ktoré neraz vyzerajú naozaj ako živé - nájdete v parkoch mnoho. Líšia sa len kvalitou a prevedením, no tie novšie - ako napríklad v atrakcii "Rise of the Resistance" na motívy novej trilógie Hviezdnych vojen - naozaj budia dojem, že ide o skutočných ľudí v kostýmoch. Je to však len šikovná ilúzia, koniec koncov, podobne ako všetko na takomto mieste.

Skutočných ľudí v prevlekoch, samozrejme, v Disneylande nájdete tiež, hoci z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že asi menej, než by ste čakali.

Možno som mal o americkom Disneylande len prehnané predstavy, no čakal som, že keď tam prvýkrát pôjdem, na každom kroku stretnem rozprávkovú či popkultúrnu postavu. Táto predstava bola, ako som neskôr zistil, do značnej miery zromantizovaná. Až na jedného Goofyho a Iron-Mana som v kalifornskom Disneylande nestretol žiadnu "skutočnú" verziu Disneyho ikonických kreácií či superhrdinu.

Ani s jedným z dvojice vyššie uvedených sa navyše nebolo možné odfotiť, pretože mali očividne pred prestávkou a pri oboch stál zamestnanec parku, ktorý odháňal okoloidúcich záujemcov. Na jednej strane je pochopiteľné, že pravidelné občerstvenie sa a najmä ochladenie v podzemných útrobách parku, kde sa končí ilúzia rozprávkového sveta, je pri 35-stupňových teplotách dôležité už len zo zdravotného hľadiska. Na strane druhej však len ťažko cítite tú povestnú Disney mágiu, tie reči o svete fantázie bez starostí a nespútanej zábavy, o ktorých nám básnil manažment a kreatívci pred vstupom do samotného parku.

Disneyland - hoci veľkolepý, zaujímavý a určite zapamätateľný - tak dokáže v zlých momentoch a dňoch pôsobiť trochu lacno. V parku som strávil dovedna tri dni, hoci nikdy nie celé, a veľa mágie som nevidel. Davy ľudí a vysoké ceny sú však, podľa očakávaní, všadeprítomné, a nie vždy za to výsledok stojí. Zatiaľ čo niektoré atrakcie boli naozaj skvelé, adenalínové a originálne, iné boli podstatne menej zábavné.

Jazdy ako Rise of the Resistance či Smuggler´s Run v novootvorenej "starwarsovskej" lokalite Galaxy´s Edge boli perfektné, rovnako ako atrakcia Indiana Jonesa či dnes už kultová "horská dráha" Space Mountain. Naopak, Piráti Karibiku či Jungle Cruise, podľa ktorých Disney nakrútilo dokopy šesť filmov, sklamali - hoci je možné, že ide skrátka len o vkus a osobnú preferenciu.

Platí, že Disneyland je najlepší a najkrajší neskôr večer, kedy sa podstatne zredukujú davy návštevníkov čakajúcich v radoch na jednotlivé atrakcie, a celý park je súčasne pekne osvetlený. Efektný je tiež ohňostroj či hudobná atrakcia v podobe lode s Disney postavami na palube, ktoré pod vybuchujúcimi farebnými ohňostrojmi tancujú za žiary horiacich prskaviek.

Pre niekoho, kto to nevidel, je to úžasné divadlo, ktoré na Slovensku len tak neuvidíte, hoci vymotať sa z parku "pred záverečnou", kedy sú mnohé uličky už uzavreté a vy ste už na smrť unavení, až také "wau" nebolo.

Viac než Disneyland sú dnes s dedičstvom Walta Disneyho neodmysliteľne spojené filmy či seriály. Zatiaľ čo v minulosti išlo najmä o animované filmy, rozprávky a celovečerné snímky, dnes je televízne portfólio tejto spoločnosti oveľa väčšie.

Pre väčšinu Slovákov (ale aj ľudí na svete celkovo) zrejme Disney predstavuje obrovskú časť detstva, pretože rozprávky ako Snehulienka, Pinocchio, Kráska a zviera a ďalšie sú v mnohých z nás pevne zakorenené. Po akvizíciách štúdií Pixar či Lucasfilm a značiek ako Marvel či Star Wars navyše Disney obsiahlo aj tvorbu, ktorá v súčasnosti oslovuje milióny a milióny neraz dospelejších divákov.

Disney už nie je len biznis. Je to imidž a svojím spôsobom aj "lifestyle", teda životný štýl. Kedysi možno išlo len o značku oslovujúcu najmä deti, no dnes má, vďaka vyššie spomenutým členom myšiakovej "rodiny", dopad aj na mladých či starších dospelých.

Portfólio vlastnej streamovacej platformy navyše Disney prispôsobuje jednotlivým svetovým regiónom na základe miestnych preferencií a kultúr, a vytvára programy špecificky určené pre ten-ktorý trh. Dokopy Disney+ odoberá po celom svete asi 221 miliónov používateľov; streamovacia platforma je teda popri zábavných parkoch ďalším obrovským zdrojom príjmov.

A tých bude - vďaka dôrazu na to, čo bude zajtra, expandovaniu, inováciám a stabilnému manažmentu, čoraz viac. Disney je, na rozdiel od Netflixu či Warner Bros., do istej miery súčasťou našej kultúry, a to aj na Slovensku. Nemáme tu síce žiadny Disneyland či rekreačné plavby, a Disney plus u nás funguje len niekoľko mesiacov, no táto značka má aj napriek tomu silnú tradíciu takmer všade.

Úvodnú zvučku a ikonický Disneyho hrad poznáme predsa všetci. Vďaka širokému mega portfóliu filmov a seriálov, ktoré sa následne firma snaží napodobniť vo svojich parkoch v skutočnom svete, a ďalej ich speňažuje vo forme licencovaných predmetov, má táto spoločnosť takmer neobmedzený potenciál.

Disney teda budúci rok neoslávi len sto rokov existencie a údivu, ale aj storočnicu úspechu. Netrúfam si síce tvrdiť, kde táto korporácia bude o ďalších sto rokov, no jedno je isté - bude tu. Prispôsobí sa novým trendom a bude ponúkať ešte väčšie množstvo inklúzívnejšieho obsahu orientovaného aj na menšiny, ktoré boli doteraz do veľkej miery prehliadané. Ak totiž Disney robí niečo dobre, je to približovanie sa ľuďom všetkých vekových kategórií, všetkých etnických, rasových či sexuálnych skupín.

A tak, zatiaľ čo ceny lístkov do Disneylandu budú zrejme ďalej rásť a táto jedinečná skúsenosť sa bude bežným ľuďom vzďaľovať čoraz viac, tvorba od Disneyho bude, paradoxne, oveľa prístupnejšia.