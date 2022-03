Video z minulého týždňa s Ameliou, spievajúcou pesničku Let It Go v preplnenom kryte v Kyjeve, videli milióny ľudí po celom svete vrátane Slovenska.

Jej nežný hlások zaujal aj pôvodnú speváčku skladby, Američanku Idinu Menzelovú a skladateľku Kristen Anderson-Lopezovú. Tá Ameliu nazvala "malým dievčatko s nádherným hlasom."

Mnoho ľudí malo po vzhiadnutí videa strach, či dievčatko ostreľovanie ukrajinského hlavného mesta prežije. Dnes však prišla dobrá správa, Amelia je už v Poľsku so svojou starou mamou.

V bunkri strávilo dievčatko spolu s ďalšími ľuďmi šesť dní s minimom jedla a vody, potom 7-ročná Amelia prekonala dva dni dlhú cestu do Poľska. Cestu zvládla len so svojím 15-ročným bratom Mišou, zatiaľ čo ich rodičia Lilia a Roman ostali v Kyjeve.

"Vždy som vedela, že Amelia je veľmi talentovaná, je to malý anjelik, a teraz to vie celý svet," povedala pre The Sun jej 39-ročná matka.

"Je však tragédiou, že sa stala hviezdou kvôli smrti a ničeniu. Bolo neuveriteľne smutné rozlúčiť sa s vlastnými deťmi, no bolo to to najlepšie, čo som mohla urobiť, aby ostali v bezpečí," dodala Lilia.