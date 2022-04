Českom v sobotu otriasla neuveriteľná tragédia, keď len 27-ročná matka napadla nožom svoje tri malé deti. „Obvinená žena mala v sobotu 16. apríla tohto roku okolo 16. hodiny v bytovej jednotke v Karlových Varoch fyzicky napadnúť svoje maloleté deti, s ktorými v mieste bývala. Jednému z neplnoletých potomkov mala spôsobiť bodnorezné poranenia v hornej polovici tela, ktorým maloleté dievča na mieste, bohužiaľ, podľahlo,“ uviedol policajný hovorca Jakub Kopřiva.

Ďalšie dve deti museli byť urýchlene transportované do nemocnice. Pobodané a porezané päťročné dieťa leží v Motole vo vážnom stave, ale mimo ohrozenia života, zatiaľ čo šesťtýždňové dojča malo matkino vyčíňanie prečkať bez zranení, informoval český denník Blesk. Matka v čase činu podľa polície nebola pod vplyvom alkoholu ani omamných látok. Ženu v okolí jej bydliska ľudia prakticky nepoznajú. Podľa spravodajského portálu Denik.cz mala 27-ročná žena riešiť vážne finančné problémy. Sobotná tragédia je, pochopiteľne, hlavnou témou, o čom tu ľudia hovoria. Podľa niektorých sa žena dostala do veľkých finančných problémov a mala sa z prenajatého bytu vysťahovať. "Keď sa sem prisťahovala, normálne zaplatila majiteľke aj celú kauciu. Potom však prestala platiť nájom. Bola to slušná pani," uviedol jeden z miestnych mužov pre denik.cz.

S nožom v ruke nad krvavým telom

"Neplatila nájom, a tak jej majiteľka bytu povedala, že sa má do piatka 15. apríla vysťahovať. Pani ju nakoniec prehovorila, podarilo sa jej termín však posunúť len o jeden deň. Majiteľka tak chcela, aby bol v sobotu byt vyprataný. Dokonca sem v sobotu prišla aj s novými nájomcami, ktorým chcela kľúče od bytu odovzdať. Lenže sa nedozvonila. Nebrala jej ani mobil. A pretože mala majiteľka ešte jedny kľúče od bytu, odomkla si. Keď otvorila dvere, na zemi ležalo v kaluži krvi jedno dieťa a nájomníčka tam stála s nožom v ruke," líčila osudnú sobotu jedna zo susediek.

Prípad okrem polície podľa českého Blesku preskúmajú aj psychológovia a psychiatri, dôvodom jej správania totiž mohol byť aj skrat zapríčinený laktačnou psychózou. Psychologička Radana Rovena Štěpánková však pre český Blesk uviedla, že táto možnosť je málo pravdepodobná, keďže matka by v takom prípade ako prvé zaútočila práve na novorodenca, ktorého sa však ani nedotkla.

„Skôr tu mohla hrať úlohu vyhrotená sociálna neistota. Bola v bezvýchodiskovej situácii, nemala finančné prostriedky, nemala sa o koho oprieť, nevedela, čo ďalej. Ak je človek oslabený, napríklad po pôrode, je to pre neho o to horšie,“ myslí si psychologička Radana Rovena Štěpánková.

Policajti matku zadržali na mieste tragédie. Test na alkohol aj drogy mala negatívne. Po výsluchu ju v nedeľu obvinili z vraždy. "V prípade preukázania viny jej hrozí trest odňatia slobody na pätnásť až dvadsať rokov alebo výnimočný trest," uviedol Jakub Kopřiva.