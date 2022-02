Predtým sa šuškalo, že vladárka na tom nemusí byť po zdravotnej stránke dobre, keďže ju ešte minulý rok prijali do nemocnice, načo neskôr zrušila všetky svoje verejné vystúpenia.

Ako sa však zdá, žoviálna „Lilibet“, ako ju s láskou prezýval jej dnes už zosnulý manžel, princ Philip († 99), je na tom viac než dobre a na dôchodok sa určite nechystá!

Sama to aj v podstate povedala: „Ako slávime moje výročie nástupu na trón, s potešením vám znova sľubujem to, čo som sľúbila v roku 1947 – že môj život bude vždy zasvätený službe pre vás. Teším sa, že vám aj naďalej môžem slúžiť celým svojím srdcom,“ napísala britská kráľovná v oficiálnom vyhlásení.

✍️ On the eve of the 70th anniversary of her Accession to the throne, The Queen has written a message thanking the public and her family for their support, and looking forward to #PlatinumJubilee celebrations over the coming year. #HM70 pic.twitter.com/U6JfzeZMLn