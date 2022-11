KK6 Brusel - Policajt stojí na mieste útoku nožom v Bruseli 10. novembra 2022. Pri útoku nožom v Bruseli vo štvrtok večer zahynul policajt. Podľa zdrojov z vyšetrovania išlo zrejme o teroristický útok. Pri útoku utrpel zranenia aj ďalší policajt. Incident sa odohral v blízkosti jednej z troch hlavných železničných staníc v hlavnom meste Belgicka – Brussel-Noord. FOTO TASR/AP Police attend the scene of an incident in Brussels, Thursday Nov. 10, 2022. One police officer is dead and another injured

Zdroj: Sylvain Plazy