Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v utorok povedal, že vo veci patovej situácie migrantov na hraniciach s Poľskom nechce ozbrojený konflikt, no takisto odmieta "padnúť na kolená". Informovala o tom agentúra AFP.

"Boj nevyhľadávame," povedal Lukašensko a upozornil, že akýkoľvek konflikt by zahŕňal účasť Ruska, ktoré je spojencom Bieloruska. Lukašensko si podľa svojich slov uvedomuje, k čomu by prípadná konfrontácia mohla viesť. No Bielorusko "pozná svoje miesto a na kolená nepadne".

Stovky migrantov sa v pondelok presunuli k hraniciam s Poľskom, kde ich však zastavila poľská polícia, armáda a pohraničná stráž, píše agentúra TASS. Poľsko a Bielorusko v utorok oznámili, že v provizórnom tábore neďaleko poľskej dediny Kužnica sa v súčasnosti nachádza 3000 až 4000 migrantov.

"Uzavretie poľskej hranice je naším národným záujmom," uviedol na Twitteri poľský premiér Mateusz Morawiecki. "V súčasnosti je však ohrozená stabilita a bezpečnosť celej EÚ," dodal. "Tento hybridný útok Lukašenkovho režimu je namierený na nás všetkých. Nenecháme sa však zastrašiť a našimi partnermi z NATO a EÚ budeme brániť mier v Európe," napísal poľský premiér.

Bielorusko však poľskú stranu upozornilo, aby sa voči Minsku nedopúšťala provokácii. Bieloruské ministerstvo obrany uviedlo, že Poľsko na hranice umiestnilo 10.000 vojakov bez toho, aby na to Minsk dopredu upozornilo. To je podľa ministerstva porušením vzájomnej dohody o bezpečnosti, píše TASS.

Poľsko je od leta pod čoraz väčším náporom migrantov z Blízkeho východu a Afriky, ktorí sa snažia dostať do EÚ. Poľsko tieto pokusy blokuje alebo tých, ktorí cez hranicu prechádzajú, posiela späť do Bieloruska. Varšava a EÚ tvrdia, že ide o organizovanú akciu bieloruskej vlády zameranú na destabilizáciu bloku ako odvetu za západné sankcie uvalené v súvislosti s kontroverznými prezidentskými voľbami, brutálnym potlačením následných protestov i prenasledovaním bieloruskej opozície.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v pondelok večer vyzvala členské štáty Európskej únie, aby rozšírili zoznam sankcií voči bieloruským orgánom zodpovedným za hybridný útok na poľsko-bieloruskej hranici.