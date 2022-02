Po tom, ako ruskí vojaci aj napriek ukrajinskej snahe obsadili vo štvrtok jadrovú elektráreň v Černobyle, varuje Kyjev pred rádioaktívnym mrakom, ktorý by mohol zasiahnuť Európu, píše český portál Blesk. Uniká nadmerná úroveň radiácie, varovala v piatok ukrajinská vládna organizácia Štátny inšpektorát pre jadrovú reguláciu Ukrajiny.

Údaje z automatizovaného systému monitorovania radiácie SaveEcoBot - ktoré sú dostupné online - potvrdzujú, že kontrolné úrovne gama žiarenia boli prekročené na značnom počte pozorovacích bodov v uzavretej zóne (Exclusion Zone). Úroveň žiarenia však nedosahuje kritickú úroveň.

Odborníci nárast radiácie pripísali "narušeniu rádioaktívnej pôdy v dôsledku pohybu veľkého množstva ťažkej vojenskej techniky cez oblasť". To zrejme spôsobilo uvoľnenie kontaminovaného rádioaktívneho prachu do ovzdušia.

Ukrajinské úrady uviedli, že Rusko obsadilo elektráreň a jej okolitú zónu po štvrtkových "zúrivých bojoch". Odstavená elektráreň leží približne 100 kilometrov od Kyjeva, no podľa ukrajinských predstaviteľov sa v nej nachádza úložisko jadrového odpadu. V prípade zásahu by sa rádioaktívny prach mohol dostať aj ďalej do Európy.

"Ide o vyhlásenie vojny celej Európe. Ak Rusko bude vo vojne pokračovať, Černobyľ sa môže v roku 2022 zopakovať," napísal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov povedal, že ruské jednotky chránia elektráreň, aby zabránili možným "provokáciám". Konašenkov však trval na tom, že úrovne radiácie v oblasti nie sú zvýšené.

O vstupe ruských vojsk z Bieloruska do černobyľskej zóny informoval podľa agentúry Interfax-Ukrajina poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko. Podľa jeho slov príslušníci národnej gardy, strážiaci úložisko nebezpečného rádioaktívneho odpadu, kládli úporný odpor ruským jednotkám.

"Ak bude v dôsledku delostreleckej paľby nepriateľa úložisko jadrového odpadu zničené, rádioaktívny prach môže pokryť územie Ukrajiny, Bieloruska a krajiny Európskej únie," varoval Heraščenko.

Podľa vyjadrenia bieloruskej novinárky Hanny Ljubakovej na Twitteri ruské jednotky elektráreň dobyli a zamestnancov, ktorí dohliadajú na bezpečnosť odstavenej elektrárne, vzali za rukojemníkov.

"Pokiaľ viem, tak je tam sklad vyhoreného paliva, a tak nevidím bezprostredné nebezpečenstvo," povedal podľa Blesku Michal Šnobr, energetický expert a poradca investičnej skupiny J&T. Situácia by mohla byť omnoho komplikovanejšia pri 14 fungujúcich jadrových reaktoroch, ktoré kryjú významný diel spotreby Ukrajiny. Neďaleko Doneckej oblasti je Záporožská jadrová elektráreň, ktorú pokrýva štvrtinu ukrajinskej spotreby.

Podľa českého vládneho splomocenca pre jadrovú energetiku Jaroslava Míla zatiaľ nikto nevie, prečo Rusi elektráreň v Černobyle obsadili. "Neverím, že by niekto chcel vykonať útok vedúci k nárastu rádioaktivity v lokalite či na širšom území. Zasiahlo by to aj toho, kto to spôsobil," myslí si Míl.

Predsedníčka českého Štátneho úradu pre jadrovú bezpečnosť na Twitteri upokojila verejnosť, že "v sarkofágu už nie sú rádionuklidy, ktoré by mohli spôsobiť kontamináciu porovnateľnú s rokom 1986 na rozsiahlejšom území."

