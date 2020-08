Z rodinnej oslavy sa v priebehu sekundy stala obrovská tragédia. V sobotu večer vtrhol do bytu na 11. poschodí Zdeněk a údajne ho polial benzínom. V byte sa pritom nachádzala jeho bývalá manželka, syn, vnuk, ostatní rodinní príslušníci a susedia. Keď z bytu odchádzal, zabuchol za sebou dvere, ktoré tiež polial a zapálil. Svoju rodinu a susedov tak uväznil v ohnivom pekle, z ktorého nebolo úniku. V plameňoch uhoreli tri deti a traja dospelí. Ostatní sa snažili zachrániť skokom z okna, pád z obrovskej výšky však neprežili.

Ide o najtragickejší požiar v Čechách od roku 1990. Zdroj: profimedia

Podľa informácií z českého denníka Blesk bola medzi tými, ktorí sa pred horiacim peklom snažili zachrániť skokom z okna, aj Nikola, ktorá bola v ôsmom mesiaci tehotenstva. „Videli sme to na vlastné oči, videla som, ako sa lúčili, objímali sa, držali sa, ale ten tlak a požiar, tak nakoniec skočili. Myslím, že to bol brat, ktorý sa ju snažil udržať. Potom som videla, ako sa mu vyšmykla z rúk, padala a pritom jej horel chrbát. On to vzdal a skočil za ňou,“ opisuje minúty hrôzy svedkyňa. Zdeněk sa po bláznivom vyčíňaní mal chváliť svojim činom pred bytovkou a polícii s pokojom povedať, čo spravil.

Aká bol Zdeněk?

Túto teóriu potvrdzuje aj jeho minulosť. 55-ročný muž si podľa Blesku kúpil pred rokmi dom v obci Dolní Lutyně. Susedia z dediny však na muža nenašli jediného pekného slova. „Bol to agresívny a veľmi nepríjemný človek. Polícia, záchranka, to tu bolo bežné,“ spomína sused. „Bol to tyran, keď sa opil, lietalo všetko naokolo. Kričal po ľuďoch, s ním sa jednoducho slušne nedalo. Bol to zúrivý psychopat a ožran.“