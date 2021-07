Rekordnú teplotu namerali napoludnie 6. februára 2020 na argentínskej polárnej stanici Esperanza, ktorá sa nachádza na Antarktickom polostrove. Ide o najsevernejšie situovanú stanicu v pevninskej Antarktíde.

Teplotný rekord vo štvrtok oficiálne - po ukončení procesu overovania - potvrdila Svetová meteorologická organizácia (WMO), ktorá patrí medzi inštitúcie OSN.

"Potvrdenie tohto teplotného rekordu má veľký význam, pretože nám pomáha vytvárať si obraz o počasí a klíme v jednej z najvzdialenejších končín Zeme," uviedol generálny tajomník WMO Petteri Taalas.

18.3 degrees in Antarctica is actually pretty terrifying. #ClimateEmergency https://t.co/Z6t5Z29ldC