Zelenskyj - rovnako ako predtým ukrajinská štátna spoločnosť Enerhoatom - pripísal vinu za dočasné odpojenie elektrárne od prenosovej siete ostreľovaniu zo strany ruskej armády. To spôsobilo požiare v neďalekej uhoľnej elektrárni, ktorá odpojila komplex reaktorov v Záporožskej elektrárni. Táto najväčšia jadrová elektráreň v Európe má celkovo šesť reaktorov. V súčasnosti sú však v prevádzke iba dva.

Elektrina je potrebná na chladenie a pre bezpečnostné systémy. Zelenskyj priblížil, že po výpadku sa rozbehli záložné generátory, ktoré zaistili, že elektráreň zostala v bezpečí.

"Ak by sa nezapli tieto naftové generátory... ak by naši zamestnanci po výpadku nezareagovali, boli by sme nútení prekonávať následky radiačnej havárie," uviedol Zelenskyj vo svojom večernom príhovore. "Rusko priviedlo Ukrajinu a všetkých Európanov do situácie na krok od radiačnej katastrofy," povedal.

Zelenskyj tiež apeloval na Medzinárodnú agentúru pre jadrovú energiu (MAAE) a ďalšie svetové organizácie, aby konali omnoho rýchlejšie a prinútili ruské sily opustiť areál elektrárne, ktorý obsadili v marci. Odvtedy sa elektráreň viackrát stala terčom ostreľovania, z ktorého sa vzájomne obviňujú Kyjev a Moskva.

Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi vo štvrtok povedal, že predstavitelia MAAE sú "veľmi, veľmi blízko" k tomu, aby mohli elektráreň navštíviť. Ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko povedal, že by sa tak mohlo stať v priebehu niekoľkých dní, "určite však nie neskôr než začiatkom septembra".

