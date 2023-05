DESIVÉ slová českého náčelníka generálneho štábu: Vojna medzi Ruskom a NATO je možná!

Vojna medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou je podľa náčelníka generálneho štábu Armády ČR Karla Řehku možná. Ak by vypukla, Česko by podľa neho bolo od začiatku jej účastníkom. Povedal to v pondelok na parlamentnej konferencii o vnútornej bezpečnosti, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe na základe stanice ČT24 a servera iDNES.cz.