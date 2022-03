"Ukrajina má biologické výskumné zariadenia a v skutočnosti nás teraz dosť znepokojuje, že ruské jednotky – ruské sily – sa môžu snažiť získať kontrolu nad nimi," uviedla v utorok námestníčka ministra zahraničných vecí USA pre politické záležitosti Victoria Nulandová na vypočutí pred americkými zákonodarcami, keď sa jej priamo pýtali, či má Ukrajina biologické zbrane.

"Takže pracujeme s Ukrajincami na tom, ako môžu zabrániť tomu, aby sa ktorýkoľvek z týchto výskumných materiálov dostal do rúk ruských síl, ak by sa priblížili," poznamenala Nulandová.

Americký senátor Marco Rubio na vypočutí poznamenal, že v rámci "ruskej propagandy" existujú správy o odhalení plánu, že Ukrajinci plánujú uvoľniť biologické zbrane v koordinácii s NATO.

Na Rubiovu otázku, že ak by na Ukrajine došlo k útoku biologickými alebo chemickými zbraňami, či by za tým boli Rusi, Nulandová povedala: "Nemám o tom žiadne pochybnosti, senátor."

"A je to klasická ruská technika viniť toho druhého z toho, čo plánujú sami urobiť," dodala Nulandová.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí 6. marca na Twitteri napísalo, že ruské sily našli dôkazy o tom, že Kyjev "zahladzuje stopy vojensko-biologického programu na Ukrajine" financovaného Pentagónom.

Podľa AFP výskumná organizácia The Atlantic Council so sídlom vo Washingtone tvrdí, že Kremeľ sa snaží ospravedlniť svoju inváziu na Ukrajinu pretláčaním falošného naratívu, že Ukrajina vyvíja špinavé bomby a biologické zbrane. Neexistuje však dôkaz, že Ukrajina takéto zbrane vyrába, dodala organizácia The Atlantic Council.