Zničené mestá, naplavené autá a trosky, beznádej a masové hroby, kde pochovávajú obete záplav uložené v bielych plachtách a vo vakoch. Ničivá búrka Daniel spustila v Líbyi uplynulý týždeň apokalypsu, ktorá v dejinách krajiny nemá obdobu. Najviac zasiahnutým je mesto Derna, ktoré obvykle v letných mesiacoch sužujú extrémne suchá. „Za 24 hodín napršalo na niektorých miestach aj vyše štyristo litrov na každý štvorcový meter, a to do krajiny, ktorá je z väčšej časti tvorená púšťou, teda severnou Saharou a takzvaným zeleným pohorím, kde naprší zhruba každý rok v priemere asi 250 až 300 litrov na štvorcový meter,“ načrtol Piskala z vedeckej redakcie ČT. Dodal, že ide o množstvo zrážok, ktoré v krajine napršia za rok a pol až dva roky.

Na snímke bahno a materiálne škody, ktoré spôsobili záplavy v dôsledku búrky Daniel v líbyjskom prístavnom meste Derna. Zdroj: tasr

V súvislosti s prírodnou katastrofou sa stále objavujú nové zábery a videá, ktoré zachytávajú pretrhnuté hrádze a prívalovú vodu valiacu sa ulicami aj cestami miest. Na jednom z videí kolujúcich na sociálnych sieťach zmietla prívalová vlna v priebehu niekoľkých sekúnd z cesty dvadsať áut aj s ľuďmi, ktorí márne bojovali o svoje životy. Znepokojivé sú aj satelitné snímky krajiny pred záplavami a po nich. Infraštruktúra niektorých miest je úplne zničená. Na miestach, kde stáli domy, sú dnes len naplaveniny bahna a kopy trosiek. O svoje domovy prišlo podľa odhadov približne 30-tisíc rodín. V najviac zasiahnutom meste je podľa líbyjského Červeného polmesiaca naďalej nezvestných 10 100 ľudí.

Počet obetí sa môže vyšplhať na 20-tisíc. Zdroj: Jamal Alkomaty

Svetová meteorologická organizácia (WMO) vo štvrtok upozornila, že väčšine úmrtí spôsobených ničivými záplavami v Líbyi sa dalo zabrániť, ak by tamojšie systémy včasného varovania a krízového riadenia fungovali správne. S lepšie fungujúcou koordináciou „mohli (úrady) vydať výstrahy a orgány krízového riadenia by boli schopné vykonať evakuáciu ľudí", uviedol generálny tajomník WMO Petteri Taalas novinárom v Ženeve. Ak by došlo k zmienenej evakuácii, počet obetí by bol podľa neho oveľa nižší.

Preživší obyvatelia Derny uviedli, že počuli hlasné výbuchy, keď sa zrútili dve priehrady na okraji mesta. Povodňová voda potom spláchla Wadi Derna, údolie, ktoré pretína mesto, rúcala budovy a vyplavila ľudí do mora. Mesto možno zasiahlo podľa odhadov až 300 miliónov kubíkov vody, čo je zhruba objem jednej z nádrží Nové Mlyny na južnej Morave. „Keď sa také množstvo vody pretrhne v priebehu niekoľkých minút, tak nie je čas na útek, na evakuáciu, pretože priehrada je prakticky priamo v meste,“ konštatoval Piskala. Miestne úrady sa navyše teraz obávajú aj šírenia chorôb pre zlú hygienu. Jediným, čo sa dá považovať za pozitívne, je fakt, že obe znepriatelené vlády, ktoré pustošili krajinu ozbrojenými konfliktmi, sa po katastrofe zomkli a začali spolupracovať. „Obe vlády požiadali medzinárodné spoločenstvo o pomoc," uviedol Tauhíd Paša z Medzinárodnej organizácie pre migráciu.