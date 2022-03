Práve počas dňa, kedy mal v prístavnom meste Mariupoľ zavládnuť dohodnutý mier, počas ktorého civilisti plánovali ujsť do bezpečia, Rusko zhodilo údajne až tonovú bombu, ktoré zdevastovala miestnu detskú nemocnicu aj s pôrodnicou a zanechala po sebe dve poschodia hlboký kráter.

Bombardovanie neprežili traja ľudia vrátane malého dievčatka († 6).

Ženy, ktoré rodili priamo počas bombardovania, zachránilo len to, že ich včas previezli do suterénu nemocnice – ak by však Putinova megabomba nemocnicu zasiahla priamo, zrejme by im nepomohlo ani to. Ostatné, menšie bomby však „trafili do čierneho“ a spôsobili kolosálne škody.

Vyzerá to tak, že Putin sa už ani nesnaží zakrývať skutočnosť, že je vojnovým zločincom. Podľa Britov vedie vojnu nielen proti ukrajinskej armáde, ale aj civilistom. Nevydarená invázia ho očividne tlačí k múru natoľko, že sa ruské jednotky uchyľujú k čoraz horším činom. Novodobá červená armáda má totiž problémy, kam sa len pozrie – je odrezaná od zásobovania, čelí vlne dezercií, bojuje proti oveľa tvrdšiemu odporu než očakávala a po novom sa proti Rusom obrátilo aj počasie.

Anketa Ako sa podľa vás skončí vojna na Ukrajine? Putin zvíťazí, zosadí vládu a dosadí do Kyjeva svoje proruské „bábky“. 22% Putin utrpí porážku a a nebude mať inú možnosť, len sa stiahnuť. 22% Sankcie Putina dotlačia k tomu, aby z Ukrajiny odvolal vojakov. 5% Rusko a Ukrajina sa dohodnú na mierových podmienkach. 51% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Zatiaľ čo na niektorých miestach sa ruské tanky, ktorým aj tak dochádza nafta a často tvoria len škaredú dekoráciu na kraji niektorej z ciest, menia v dôsledku nízkych teplôt na obrovské mrazničky, na Ukrajine už klope na dvere jar a s ňou spojený bahnitý terén.

Za vojenské fiasko Putina, žiaľ, neplatí len on sám, ale aj nevinné deti, ženy či bezbranní starí ľudia, ktorí sa stávajú čoraz častejšie cieľom ruských náletov. To všetko napriek sľubom z Kremľa, že civilistom nehrozí počas tejto „špeciálnej operácie“ (rozumejte: zbytočnej, nevyprovokovanej, krvavej a odzhora nadol špinavej a hnusnej vojny) žiadne nebezpečenstvo.

Zdroj: Profimedia

Boje Rusov a Ukrajincov prebiehajú v takmer celej krajine a Putinove jednotky počas tejto už dva týždne trvajúcej invázie zaútočili na všetky väčšie ukrajinské mestá vrátane Kyjeva, Charkova či Odesy. Zďaleka najhoršie však na tom je, aspoň podľa dostupných informácií, dopravný a obchodný uzol menom Mariupoľ, ktorý sa nachádza na brehu Azovského mora.

Z Mariupolu sa stal symbol vojny, rovnako ako Guernica v Španielsku či Sarajevo v Bosne a Hercegovine

Pokračovanie nájdete na ďalšej strane >>>