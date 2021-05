Osem ľudí prišlo v nedeľu o život pri páde lanovky v severnom Taliansku. Oznámili to miestne záchranné zložky, informujú agentúry AFP a AP.

Kabína lanovky sa zrútila neďaleko vrchola hory Mottarone v regióne Piemont, keď bola veľmi vysoko nad zemou, uviedol predstaviteľ alpskej záchrannej služby pre televíziu SkyTG24.

V kabíne sa podľa talianskych médií v čase tragédie viezlo približne 11 ľudí. Noviny Corriere Della Serra informovali, že letecká záchranná služba previezla letecky do Turína dve deti. Podľa správy záchranné práce sťažovalo to, že kabína spadla do lesa v neprístupnom teréne.