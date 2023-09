Krásnej Martine sa v okamihu zmenil život. Pred 10 rokmi ju jej ex priateľ so žiarlivosti polial kyselinou, pripravil ju o zrak a následkom desivého útoku takmer podľahla. Momentálne sa však rozhodla o svojej bolestivej skúsenosti rozprávať a pomáhať ľudom s podobným ťažkým osudom.

Pred 10 rokmi sa udiala desivá udalosť, ktorá Martine (35) zmenila život. V meste Plzeň otvoril taxikár Ján Dubský dvere auta a svoju expriateľku polial 33-percentnou kyselinou sírovou, ktorej časť dokonca prehltla.

Po útoku a následnej hospitalizácii Martina bojovala o život. Kyselina jej spôsobila popáleniny na 30 percentách tela a okrem tváre mala zasiahnuté aj ruky a nohy. „Keby sa mi pretrhol žalúdok, slabý ako papier, zomrela by som. Podstúpila som operácie, zlúpli mi odumretú kožu z rúk a nôh, bolo to strašne bolestivé, plakala som,“ popisovala pre český denník Blesk. Na následky desivých zranení prišla o ucho, časť nosa a oslepla.

Ján polial Martinu kyselinou.

Martina v tom čase ukončila vzťah s Jánom, ktorý neskôr podľa psychológov a expertov neuniesol to, že sa s ním niekto rozišiel. Predtým ukončoval vzťahy on a v čase incidentu žil už s inou ženou. Martina však útočníka priamo nevidela, kriminalisti tak skladali čriepky nepriamych dôkazov, celkovo ich bolo 11, dlhé mesiace. Nakoniec do seba všetko zapadlo a Jána usvedčili s ohavného trestného činu. Navyše čin urobil v deň jeho narodenín.

Vyšetrovanie trvalo viac ako deväť mesiacov. Nakoniec súd poslal Jána do äzenia na 23 rokov. Odvolanie mu nebolo schválené a bezpodmienečný trest si odpykáva dodnes. Martine kyselina vzala zrak, popáleniny 3. stupňa mala na 30 percentách tela. Operácie, bolesť ani jazvy ju však nezlomili. Päť rokov po útoku založila projekt Burn Fighters na pomoc a podporu ľuďom s popáleninami. Tento rok dokonca privítala na svet svojho synčeka.

