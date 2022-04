Britský minister obrany Ben Wallace povedal, že by ho neprekvapilo, keby Vladimir Putin vyhlásil novú svetovú vojnu a nariadil masovú mobilizáciu Rusov. Informuje o tom The Mirror.

Ruská armáda na Ukrajine nedosahuje očakávané výsledky. Britský minister obrany v tejto súvislosti povedal, že by ho neprekvapilo, ak by Putin v najbližších dňoch vyhlásil svetovú vojnu a spustil mobilizáciu Rusov.

Wallace vyhlásil, že ruský prezident môže začať „masovú“ mobilizáciu a využiť prvý máj na vyhlásenie vojny proti svetovým „nacistom“.

Putin začal ruskú inváziu na Ukrajine 24. februára s tým, že ide o špeciálnu operáciu na očistenie Ukrajiny od nacistov. Odvtedy sú ukrajinské mestá zmietané ostreľovaním v bitke, o ktorej ministerka vlády Liz Trussová povedala, že môže trvať 10 rokov.

„Neprekvapilo by ma, ak by prvého mája (Putin) vyhlásil, že sme vo vojne so svetovými nacistami a musíme masovo zmobilizovať ruský ľud,“ vyhlásil Wallace a dodal, že "Putin, ktorý zlyhal takmer vo všetkých cieľoch, sa môže snažiť upevniť to, čo má."