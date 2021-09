"Je naším právom mať vzdelanie, prácu a bezpečie," skandovala skupina približne 50 žien, ktoré s transparentami vyšli do ulíc.

"Sme tu, aby sme sa dožadovali našich práv," uviedla jedna z demonštrantiek pre AFP.

Počas predchádzajúcej vlády hnutia Taliban v Afganistane, ktorá trvala do príchodu amerických vojakov v roku 2001, mala väčšina žien v krajine zakázané vzdelávať sa a pracovať. Ženy museli na verejnosti nosiť burku a z domu mohli odísť iba v sprievode muža. Protesty žien boli v tom čase nemysliteľné.

Herát je však mesto, ktoré sa nachádza na pradávnej hodvábnej ceste v blízkosti hraníc s Iránom. Toto kozmopolitné mesto sa teda do značnej mieri líši od konzervatívneho stredu krajiny, vysvetľuje AFP. Avšak v tomto meste už niektoré ženy nosia na verejnosti burku.

Protesty pokračujú

Malá skupina Afganiek protestovala za rovnaké práva pre ženy neďaleko prezidentského paláca v Kábule. Protest v Kábule bol druhou demonštráciou žien za posledný týždeň. Približne 20 žien s mikrofónmi sa zhromaždilo pred ozbrojenými talibmi, ktorí protest povolili.

Demonštrantky opäť požadovali prístup žien k vzdelaniu, právo vrátiť sa do zamestnania a podieľať sa na spravovaní krajiny. Na jednom z ich transparentov bolo napísané "sloboda je naše moto. Sme naňho hrdé". Jeden z talibanských ozbrojencov sa vybral do davu, podľa svedkov však bol nahnevaný na okoloidúcich, ktorí sa pristavili pri demonštrácii, pričom so samotnými protestujúcimi ženami problém nemal.

Sľub Talibanu

Militantné hnutie Taliban v priebehu posledného mesiaca ovládlo väčšinu Afganistanu, zatiaľ čo americké vojská sa po dvadsiatich rokoch vojny stiahli z krajiny. Taliban prisľúbil, že vytvorí umiernenejšiu vládu než keď bol naposledy pri moci v rokoch 1996-2001. Nová vláda má vzniknúť na inkluzívnom princípe.

Taliban sa zmocnil hlavného mesta

Taliban ovládol Afganistan 15. augusta po tom, ako sa zmocnil hlavného mesta Kábul. V súčasnosti hnutie rokuje o zostavení novej vlády. Už skôr uviedlo, že jej súčasťou by mali byť aj ženy. Demonštrantky však upozornili na to, že na stretnutiach Talibanu sa žiadne ženy nenachádzajú.

Hnutie prisľúbilo, že tentokrát zavedie menej prísne pravidlá a ženám dovolí pracovať, avšak iba v rámci islamského práva šaría. Mnohí sú však skeptickí ohľadom toho, či Taliban skutočne zmenil svoj postoj k ženám, alebo ide iba o krátkodobé úsilie, aby hnutie dosiahlo uznanie od medzinárodného spoločenstva, píše AFP.